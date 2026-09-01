Rainer M. János elnökletével megalakult az ügynökakták titkosítását felülvizsgáló bizottság

Megjelent a Magyar Közlönyben a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság elnökének és tagjainak kinevezése. A testület feladata a pártállami rendszer titkosszolgálati múltjához kapcsolódó, még mindig titkosított nemzetbiztonsági iratok átvizsgálása, valamint a minősítések esetleges feloldásáról szóló döntések előkészítése.

A bizottság elnöke Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja, az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumi elnöke lett.

Rainer M. János, történész, egyetemi tanár beszédet mond az 1956-os pesti nők előtt tisztelgő arcképkiállítás megnyitóján az V. kerületi Városháza parkban 2020. október 23-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A testületbe összesen 13 tagot neveztek ki: közülük négy olyat, akik nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartoznak, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal vagy szakismeretekkel rendelkeznek (Dr. Bárdi Anett, Simon Borbála, Szabó Károly és Váczi András). Ők a szakmai tagok közé tartoznak, akárcsak az a hat elismert kutató, akiket a kultúráért felelős miniszter javaslatára nevezett ki a kormány (Mirák Katalin, Müller Rolf, Retteghy András Tibor, Szekér Nóra, Tabajdi Gábor és Ungváry Krisztián). A maradék két tagot az ellenzéki képviselőcsoportok delegálták (Földváryné Dr. Kiss Réka és Csejoszki Mihály).

A felülvizsgálat az 1990. február 14. előtt keletkezett iratokra, adatokra és azok későbbi irattározási körülményeire terjed ki. A határozat azonnal hatályba lépett, így a testület díjazás nélkül dolgozó tagjai akár már szerdán megkezdhetik a munkát, melyért nem kapnak díjazást. (via Telex)