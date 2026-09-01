Ruff Bálinthoz került a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok egy része

Alaposan átrendezte a kormány a miniszterek hatásköreit. Az egyik legfontosabb változás, hogy Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerül két polgári nemzetbiztonsági szolgálat. Innentől az ő hatáskörébe tartozik a Nemzeti Információs Központ (NIK) és a Védelmi Igazgatási Hivatal irányítása.

Pósfai és Ruff a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Eredetileg ezek Pósfai Gábor belügyminiszter hatáskörébe tartoztak. A NIK a titkosszolgálatok csúcsszerve, amely nemcsak a nyílt forrásokból elérhető információkat kutatja és elemzi, de a kormányzati döntéshozatal támogatása érdekében közvetíti a döntéshozói információs igényeket az együttműködő szervek számára (beleértve a titkosszolgálatokat is), a beérkező információkat pedig összegzik. A NER alatt ez Rogán Antal alá tartozott. A vezetője Hatala Anna volt, akit csak júniusban menesztett Magyar Péter, most Orosz László Péter nemzetbiztonsági ezredes vezeti.

A Védelmi Igazgatási Hivatal is Rogán alatt volt a NER-ben, ez az ország védelméhez és biztonságához kapcsolódó feladatokat hangolja össze.

A többi polgári titkosszolgálat elosztása nem változott: az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat maradt a belügynél, az Információs Hivatal pedig a Külügynél.

A kormány megalakulása után csak a Központi Ellenőrzési Hivatal irányítása tartozott Ruff hatáskörébe.

Kapitány István gazdasági miniszternél is történt változás, a legújabb táblázatban nincs nevesítve, hogy ő irányítaná a Nemzeti Befektetési Ügynökséget, vagyis a HIPÁ-t, holott a májusban kiadott felsorolásban még benne volt.

A hvg.hu a további változásokat is átnézte, például, hogy Ruff Bálint lesz nagyrészt a felelős a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, de hozzá került a Magyar Közlöny kiadása és a jogszabályok kihirdetése is, ami eddig az igazságügyi miniszternél volt.

Bóna Szabolcs agrárminiszter megkapta a lósport felügyeletét, valamint – az élő természetért felelős Gajdos László hatáskörét szűkítve – a mezőgazdasági haszonállatok jólétével kapcsolatos hatósági feladatokat, de átkerültek hozzá Kapitánytól az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatáskörök, Lőrincz Viktória vidékfejlesztési minisztertől pedig az uniós közös agrárpolitikával kapcsolatos jogkörök.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez került át Pósfaitól a többi között az anyakönyvezés, a lakcímnyilvántartás, a közlekedési előélet nyilvántartása, de úgyis hozzá tartozik az e-közigazgatás.

A szociális tárcától viszont átkerült a BM-hez a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásra vonatkozó jogszabályok előkészítése. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek még mindig a Magyar Művészeti Akadémia véleményének figyelembevételével kell kidolgoznia a kormány kultúrpolitikáját.