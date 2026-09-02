A 610 centis határ alá süllyedt a vízszint Kiskörénél, Szolnokon negatív rekordot döntött a Tisza

A Tisza Szolnok belvárosánál kedden.

Kisköre-felsőn 609 centiméterre csökkent a Tisza vízszintje. Pár napja jelentették be, ha a 610 centi alá kerül - ami a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték - akkor drasztikus szabály lép életbe: onnantól kezdve a tározóból kifolyó vízmennyiség nem lehet több a beérkezőnél. Ugyanis az történt, hogy ezzel teljesen elfogyott a Tisza-tó szabadon felhasználható vízkészlete. Az oka egyszerű: hetek óta jóval kevesebb víz érkezik a folyón Tiszalök felől a tározóba, mint amennyi Kiskörénél kifolyik belőle.

Pedig eddig a kettő között bőven fogyasztottak is az átfolyó vízmennyiségből. Abból táplálnak több fontos, az Alföldet ellátó öntöző csatornát és a sekély, hatalmas alapterületű tározótér párolgási vesztesége is jelentős.

A Tisza-tóban tárolt vízmennyiség elfogyásának már most jól láthatók a következményei: azon túl, hogy a tározótér egyre nagyobb része szárad ki, a Kisköre alatti középső Tisza-szakaszon az eddigi extrémhez képest is különösen alacsony vízállás alakult ki minimális vízhozammal. Szolnoknál -311 centin áll éppen a folyó, ami kerek 30 centivel kevesebb a korábbi feljegyzett negatív vízállásrekordnál. És eggyel kevesebb, mint a kedden felállított rekord, amiről Győrfi Mihály, a város polgármestere is megemlékezett. A kisvíz Szolnokon speciálisan nagy problémát okoz, mert a várost és környékét nem a szokásos parti szűrésű vagy fúrt kutakból, hanem direktben a folyóból szivattyúzott vízből látják el ivóvízzel. Összesen 100 ezer ember érintett.

Szolnoknál jelenleg 39,5 köbméter per másodperc a Tisza vízhozama. Hogy képbe tudd helyezni, hogy ez milyen kevés: tavaly augusztusban a havi átlag ugyanitt 75 köbméter per szekundum volt. De abban a hónapban volt pár kiugró nap, az húzta fel az átlagot, de még a reálisabb képet mutató mediánérték is 58,1 köbméter volt másodpercenként.