Ártatlannak vallotta magát a Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt férfi

Ártatlannak vallotta magát a bíróságon Tyler Robinson, akit Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista meggyilkolásával vádolnak – írja a BBC. Egy utahi bíró keddi döntése értelmében azonban

az ügyészek továbbra is kérhetik a halálbüntetés kiszabását, amennyiben a férfit bűnösnek találják.

A 23 éves Robinson ellen minősített emberölés, valamint további hat vádpont miatt emeltek vádat a 2025. szeptember 10-én történt lövöldözéssel kapcsolatban. Kirköt egy egyetemi rendezvényen, az Oremben található Utah Valley Egyetemen lőtték nyakon, miközben beszédet mondott. Kirk a Turning Point USA konzervatív szervezet társalapítója, Trump elnök egyik legbefolyásosabb szervezője és háttérembere volt. Személyesen neki tulajdonítják, hogy a fiatal választók példátlan módon a jobboldali jelöltet támogatták a 2024-es elnökválasztáson.

Tyler Robinson a bírósági tárgyaláson. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A védelem korábban megpróbálta elérni, hogy a halálbüntetés lehetőségét kizárják az ügyből, az ügyészek szerint azonban több súlyosító körülmény is indokolja a legsúlyosabb büntetést. Ezek között említették például, hogy a lövés egy olyan tömeg felé irányult, ahol gyerekek is voltak.

A keddi meghallgatáson Ryan McBride ügyész úgy fogalmazott: „bizonyítékok hegye” támasztja alá, hogy Robinson követte el a gyilkosságot. A gyilkosság helyszínén és a fegyveren talált DNS-nyomok mellett a vád szerint Robinson olyan kijelentéseket tett közeli ismerőseinek, amik beismerésként értelmezhetők. Szobatársa és egyben párja, Lance Twiggs a nyomozóknak azt mondta, hogy Robinson bevallotta neki a lövöldözést. Elmondása szerint a férfi sírt, és azt mondta, bárcsak ne tette volna meg. Az ügyészek szerint videófelvételek is alátámasztják, hogy Robinson a támadás napján az egyetem területén tartózkodott, és előzetesen felderíthette a helyszínt.

Charlie Kirk egy 2018-as rendezvényen. Fotó: PHILLIP FARAONE/Getty Images via AFP

A vád szerint Robinson ellenszenvet érzett Charlie Kirk konzervatív nézetei iránt, különösen a transzneműséggel kapcsolatos álláspontja miatt. Az ügyészek ezt nevezték meg a gyilkosság egyik lehetséges indítékaként.

Robinson ügyvédei szerint az ügyészség túlértékeli a bizonyítékok jelentőségét, és igyekeztek kétségeket ébreszteni a bemutatott állításokkal kapcsolatban. A védelem arra is hivatkozott, hogy bár a lövéseket egy tömeg irányába adták le, Kirkön kívül senki más nem sérült meg. Szerintük ez gyengítheti az ügyészség által felsorolt súlyosbító körülményeket.

A tárgyalás végén a bíró úgy döntött, hogy az eljárás nyilvános marad annak ellenére, hogy az ügy nagy figyelmet kapott, és számos összeesküvés-elmélet is napvilágot látott. Robinson következő bírósági meghallgatását október 23-ra tűzték ki. Ekkor várhatóan a tárgyalás pontos időpontjáról is döntés születik.