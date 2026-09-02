Három napra 257 millióért béreltek luxusrepülőt Szijjártó Péternek

Még 2024-ben a Budapest-Chile di Santiago-New York útvonalra bruttó 235 330 325 forintért, a New York-Isztambul szakaszra pedig bruttó 21 705 667 forintért béreltek repülőgépet Szijjártó Péter akkori külügyminiszternek és delegációjának, írja az Átlátszó a Külügyminisztériumtól kikért adatokra hivatkozva. A lap megjegyzi: a bérlés költségét annak ellenére adták meg két külön részletben, hogy egy jettel tették meg a teljes utat.

Szijjártó Pétert az útjára Erős Gábor országgyűlési képviselő, Budai Gyula miniszteri biztos, Bihari Katalin, Váradi László és Dr. Kertész Ágnes helyettes államtitkárok kísérték el.

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Az adatszolgáltatás szerint a delegáció tagjai Chilében a Sheraton Santiago Hotelben szálltak meg, egy éjszakára összesen 2 554 039 forintért. New Yorkban a delegáció két tagja, Erős Gábor és Budai Gyula szállt meg, mégpedig a Hilton Garden Inn szállodában, összesen 309 514 forintért. A többiekkel kapcsolatban nem merült fel szállásköltség. Isztambulban a delegáció tagjai az Istambul Bomonti Hotelben töltötték az éjszakát, amelynek költsége 1 960 358 forint volt.

A Szijjártó vezette külügyi delegáció elsőként Chile di Santiagóba repült, ahol gazdasági és kereskedelmi együttműködésekről tárgyaltak, majd a külügyminiszer találkozott Fernando Chomalí érsekkel. Ezt követően New Yorkba repültek, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésére, amelyen Szijjártó fel is szólalt. New York után pedig Isztambul következett, ahol Szijjártó és csapata a Paks II. beruházás kapcsán a Roszatom vezetőivel tárgyalt. Innen már nem bérelt, hanem honvédségi repülővel tértek haza.