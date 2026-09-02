Kikötött a thaiföldi szexközpontban a 250 napja úton lévő amerikai hadihajó

Az Abraham Lincoln Fotó: STOCKTREK IMAGES/StockTrek Images via AFP

Megérkezett a thaiföldi Pattaya tőszomszédságában található Laem Chabang kikötőjébe az amerikai haditengerészet Abraham Lincoln repülőgép-hordozója, amely korábban azzal került be a hírekbe, hogy rekord hosszúságú bevetésen van. A Lincoln 286 nappal ezelőtt indult el egy akkor még jóval rövidebbre tervezett Csendes-óceáni körútra, ám később átirányították az iráni frontra, és úgy alakult, hogy 250 napja nem kötött ki sehol. Olyan régen voltak úton, hogy már a Kongresszusban is téma lett, hogy fogy az élelmiszer, és a legénység körében állítólag mentális gondok jelentkeznek.

A helyszínválasztás azért vicces, mert Pattaya a világ egyik legkomolyabb szexturizmus-központja. A BBC témába vágó friss cikke szerint a városban 25-50 ezer szexmunkás dolgozik.

Pattayai utcakép Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Azt talán kevesebben tudják, hogy a modern, kurvázós értelemben vett Pattayát eleve az amerikai hadsereg teremtette meg, ha nem is szándékosan. A vietnámi háború alatt ugyanis ezt az akkor még álmos, ismeretlen, de megfelelő kikötővel rendelkező és biztonságos thai halászfalut nézték ki arra a célra, hogy az amerikai katonákat ide küldjék rövid, pihentető szabadságra. A fizetőképes, fiatal amerikai férfiak megjelenése gyorsan magával hozta a szexmunkásokat, és Pattaya világszerte ismert tömegturisztikai célállomássá fejlődött.

A BBC helyszíni beszámolója szerint most úgy várták az 5000 amerikai katonát, mint a messiást. (A hetvenes évek kanbulijaihoz képest a legénység durván 20 százaléka ma már nőkből áll.) Az iráni háború ugyanis óriási csapást jelentett a helyi tömegturizmusnak, a normálisan nyüzsgő buli-bár-sztriptíz és diszkóutcákon alig látni embert.

Az amerikai haditengerészet egyébként rendszeresen küldi a hajóit thai kikötőkbe némi feltöltődés végett, de a BBC szerint Saigon 1976-os eleste óta nem érkezett ennyi amerikai katona Pattayába egyenesen a frontról.

Az érkező tengerészgyalogosoknak és pilótáknak bizonyos dolgokat tilos lesz csinálniuk. A hadsereg eltiltotta őket a bungee jumpingtól, a motorcsónakos siklóernyőzéstől és hasonlóan veszélyes vízi sportoktól, a marihuánaboltoktól, illetve attól, hogy belépjenek a Soi6 nevű híres-hírhedt szexipari utcába. De ez csak egyetlen pattayai utca..