Magyar Webernek: Magyarország nem változtat a menekültügyi gyakorlatán

Magyar Péter miniszterelnök fb-posztban foglalta össze, hogy miről beszélgetett kedden Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével.
Weber mesélt arról, hogy személyesen is nehezen élte meg Orbán Viktor ellene indított lejárató kampányait.
Weber segítséget ígért abban, hogy „Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt.” Mint emlékezetes, az EU Bírósága 2020.-ban és 2024.-ben is elítélte Magyarországot, mert az nem tartja be az uniós előírásokat a menekültek ügyintézése során. A helyzet rendezéséig máig napi 1 millió eurós úgynevezett kényszerítő bírságot kell fizetnünk, mert az ügyrenden a Tisza-kormány sem változtatott.
Magyar azt mondta Webernek, hogy Magyarország nem változtat a gyakorlatán és „az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.”
Magyar azt mondta Webernek, hogy „a TISZA örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást.” A Tisza most is a néppárti frakcióban ül az EP-ban, de a párt nem tagja a Néppártnak.