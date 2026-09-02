Magyar Webernek: Magyarország nem változtat a menekültügyi gyakorlatán

POLITIKA
Magyar Péter (balra) és Manfred Weber

Magyar Péter miniszterelnök fb-posztban foglalta össze, hogy miről beszélgetett kedden Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével.

  • Weber mesélt arról, hogy személyesen is nehezen élte meg Orbán Viktor ellene indított lejárató kampányait.
  • Weber segítséget ígért abban, hogy „Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt.” Mint emlékezetes, az EU Bírósága 2020.-ban és 2024.-ben is elítélte Magyarországot, mert az nem tartja be az uniós előírásokat a menekültek ügyintézése során. A helyzet rendezéséig máig napi 1 millió eurós úgynevezett kényszerítő bírságot kell fizetnünk, mert az ügyrenden a Tisza-kormány sem változtatott.
  • Magyar azt mondta Webernek, hogy Magyarország nem változtat a gyakorlatán és „az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.”
  • Magyar azt mondta Webernek, hogy „a TISZA örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást.” A Tisza most is a néppárti frakcióban ül az EP-ban, de a párt nem tagja a Néppártnak.
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