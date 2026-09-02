Marokkó szándékosan terelhette a ceutai migrációs hullámot Spanyolország felé

Spanyol rendőrségi jelentés szerint nem spontán migrációs hullám, hanem előre megszervezett akció lehetett a július végi tömeges invázió Marokkó felől Ceutába. A spanyol jelentés szerint marokkói biztonsági emberek segíthették a több ezer ember mozgását, és irányíthatták őket a határ felé – írja az El País a birtokába került jelentés alapján.

A CENIF, a spanyol rendőrség bevándorlási és határrendészeti központja által készített dokumentum szerint a július 30–31-i események során marokkói rendőrök és csendőrök aktívan irányíthatták az emberek átkelését a vízen át a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai városba. Eszerint a cél eleve a spanyol határellenőrzési rendszer túlterhelése és az ország reagálóképességének gyengítése lehetett.

Fotó: Marcos Moreno/Anadolu via AFP

Július végén 24 óra alatt 72 ezer ember mászott át Marokkóból Spanyolország afrikai exklávéjába, a kísérletbe több mint százan belehaltak, majd egy nap alatt lényegében mindenki vissza is tért Marokkóba. Ez már akkor is felvetette, hogy legalábbis részben szervezett akcióról lehetett szó. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök arról beszélt, hogy Oroszország és Izrael terjeszthetett olyan dezinformációkat, amik miatt tömegek indultak neki a határnak és a tengernek. Az is rögtön előkerült, hogy Marokkó használta politikai eszközként a migrációt Spanyolországgal szemben, de az állami szervek közvetlen érintettségére egy ideig nem találtak elég bizonyítékot.

A spanyol rendőri jelentés ebben jelent most lehetséges fordulópontot. A rendőrök többek között közösségi médiás üzeneteket és felvételeket elemeztek, és arra jutottak, hogy a több ezer ember egy időben és egy helyen történő megjelenése mögött komoly szervezettség állt. A dokumentum szerint a migrációs cél csak a látszat volt, hiszen az érkezők nagy része nem akart hosszabb távon Spanyolországban maradni. A rendőrség szerint az akció egyik célja az lehetett, hogy egyszerre terhelje túl a határvédelmi és a mentési rendszereket.

Miután az El País szerdán kijött a rendőrségi jelentésről szóló beszámolóval, a hír azonnal politikai vihart kavart Spanyolországban. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter azt kérdezte a rendőrség vezetőjétől, hogy valóban létezik-e ilyen jelentés, és ha igen, ő miért nem tudott róla korábban. A rendőrség erre azt közölte, hogy nincs olyan hivatalos jelentésük, amely a marokkói biztonsági erőknek tulajdonítaná a válság megtervezését, de a marokkói szervek „engedékenységével” és több ember irányító szerepével kapcsolatos gyanúkat valóban megfogalmaztak.

A mostani jelentés újabb feszültséget okozhat Madrid és Rabat között, de egyelőre nem tudni, hogy a rendőrségi dokumentumban lévő feltételezésekből hivatalos spanyol álláspont lesz-e: a hatóságok szerint további vizsgálatokra van szükség, mielőtt a felelősséget meg lehetne állapítani.