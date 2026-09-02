Öt pisztolyt akart becsempészni egy kocsi pótkerekében egy szerb férfi Röszkénél

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) szegedi egységének munkatársai és a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség járőrei hétfőn együtt ellenőriztek a röszkei átkelőnél egy szerb rendszámú autót, amivel egy szerb férfi akart belépni az országba. Felmerült a gyanú, hogy a Hyundaiban illegális árut akarnak Szerbiából becsempészni.

A nyomozók jelzésére a NAV munkatársai is átvizsgálták az autót. Bevetették a drogkereső kutyájukat is, de nem talált drogot, így azt szállítmányként kizárták. Amikor viszont a kocsi pótkerekét vizsgálták, már tapintásra is érezték, hogy valamit elrejtettek benne. A gyanút a röntgenberendezés is igazolta: a gumiabroncsban pisztolyok sziluettje rajzolódott ki.

Amikor a bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, ruhákba tekerve öt maroklőfegyver került elő: három Browning pisztoly (két jugoszláv és egy csehszlovák gyártmány), valamint két török Blow TR gáz-riasztó fegyver, de mindegyiket átalakították.

A pisztolyok egy-egy tárral rendelkeztek, de töltetlen állapotban voltak. A fegyverszakértő az elsődleges vizsgálatok alapján megállapította, hogy mind működőképes és lövés leadására alkalmas.

Ezeknek a lőfegyvereknek a behozatala, kivitele és szállítása is engedélyhez kötött az EU-ban. Az 54 éves szerb férfinak nem volt ilyen hatósági dokumentuma. Így a KR NNI szegedi nyomozói előállították a férfit, majd gyanúsítottként hallgatták ki lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Nyomozzák, hogy honnan származhatnak a fegyverek, mi volt a célállomásuk, és a gyanúsítottnak lehetnek-e bűntársai. (police.hu)