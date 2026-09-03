A Pentagon irányelveket adott ki a katonák tesztoszteronszűrésének azonnali megkezdésére

Még hogy a szavakat nem követik tettek! Pete Hegseth hadügyminiszter júliusi bejelentését követően a Pentagon részletes útmutatót adott ki az új, kötelező tesztoszteronszűrési programról, amelynek keretében a 30 éves vagy annál idősebb, aktív szolgálatot teljesítő, illetve tartalékos katonákat vizsgálják majd.

A férfi katonáknál 30 éves kor felett kötelező lesz a tesztoszteronszint vérvizsgálata. A fiatalabb férfiakat csak akkor tesztelik, ha ezt kérik, vagy ha az orvosok az alacsony tesztoszteronszintre utaló tüneteket észlelnek. A nőknél nem lesz kötelező a rutinszerű tesztoszteronmérés. Ehelyett többek között a tartós fáradtságra és a menstruációs ciklus zavarára koncentrálnak majd, amelyek hormonális problémákra, illetve a szervezet elégtelen energiaellátására utalhatnak.

Nekik vajon milyen magas a tesztoszteron-szintjük? Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

A szabályzat azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben – például posztmenopauzában lévő, szokatlanul alacsony szexuális vágyat tapasztaló nőknél – az orvosok a hivatalosan engedélyezett javallatokon kívül, úgynevezett off-label módon tesztoszteront írjanak fel.

Pete Hegseth júliusban jelentette be a programot. A Pentagon szerint a szűréssel és a hormonális problémák kezelésével a katonák egészségi állapotát és ezáltal a haderő hadrafoghatóságát szeretnék javítani. Orvosok és szakértők azonban már a bejelentés után megkérdőjelezték, hogy van-e elegendő tudományos bizonyíték a katonák ilyen széles körű tesztoszteronszűrésére. Attól is tartanak, hogy a vizsgálatok szükségtelen, vagy akár káros kezelésekhez vezethetnek, és kétségeket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy a katonai személyzet körében az alacsony tesztoszteronszint általános szűrése javítaná-e az Egyesült Államok harckészültségét. (Reuters)