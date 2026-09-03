Az Osnabrück szurkolói minden idők lelátói látványával ünnepelték a csapatukat

A német másodosztályú Osnabrück a Bayern Münchennel játszott a német kupa első fordulójában szerdán, az alsó-szászországi város szurkolói pedig alaposan felkészültek a meccsre. Nem elégedtek meg azzal, hogy kiírták, hogy a csapatuk úgy száguld, mint a hullámvasút (a harmadosztályt nyerték meg az előző szezonban), de olyan élőképet csináltak ebből, amilyen még nem volt stadionban.

Nem csoda, hogy ezek után az Osnabrück szerezte a meccs első gólját, a következő négyet viszont a bajorok.

Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP