Az Osnabrück szurkolói minden idők lelátói látványával ünnepelték a csapatukat

A német másodosztályú Osnabrück a Bayern Münchennel játszott a német kupa első fordulójában szerdán, az alsó-szászországi város szurkolói pedig alaposan felkészültek a meccsre. Nem elégedtek meg azzal, hogy kiírták, hogy a csapatuk úgy száguld, mint a hullámvasút (a harmadosztályt nyerték meg az előző szezonban), de olyan élőképet csináltak ebből, amilyen még nem volt stadionban.
Insane Choreo der Osnabrück-Fans im DFB-Pokal gegen den FC Bayern! 😍#vfl1899 #osnfcb #dfbpokal pic.twitter.com/Z6gnRD4JRU— Fussballmafia.de (@fussballmafiade) September 2, 2026
Nem csoda, hogy ezek után az Osnabrück szerezte a meccs első gólját, a következő négyet viszont a bajorok.