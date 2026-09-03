Balog Zoltán áll a kegyelmi ügyet feltáró bizottság elébe, ha kérik

„Amennyiben a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság behívja Balog Zoltán püspököt meghallgatásra, természetesen eleget fog tenni ennek a megkeresésnek, és válaszolni fog a bizottság kérdéseire.”

– írta a HVG-nek a Dunamelléki Református Egyházkerület, Balog Zoltán püspök egyházkerülete.

A kegyelmi ügyet feltáró vizsgálóbizottság szerdán alakult meg, az ezt megelőző sajtótájékoztatón a bizottság tiszás elnöke, egyben a frakcióvezető-helyettese, Schummer Orsolya pedig arról beszélt, hogy nyílt ülésen hallgatná meg Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balog Zoltánt.

Schummer Orsolya azt is mondta, hogy nem feladatuk Kónya Endre bírósági ügyének újranyitása vagy az egyedi jogi felelősség megállapítása. Céljuk viszont a kegyelmi döntéshez vezető döntéshozatali láncolat feltárása, és annak rögzítésa, hogy hogyan lehet elkerülni a jövőben, hogy hasonló, átláthatatlan politikai döntések születhessenek gyermekvédelmi ügyekben.