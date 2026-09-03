Biztos, ami biztos, a holland jegybank 86 tonna aranyat vitt át az Egyesült Államokból és Kanadából Londonba a „geopolitikai bizonytalanságok” miatt

A holland jegybank (DNB) közölte, hogy 86 tonna aranyat hoztak ki az Egyesült Államokból és Kanadából egy több hónapon át tartó, összetett művelet keretében. Az aranyat jelenleg a Bank of England, vagyis a brit jegybank tárolja, ahol válsághelyzetben könnyebben lehet vele kereskedni.

Olaf Sleijpen, a holland jegybank elnöke szerint az áthelyezésre azért volt szükség, hogy megerősítsék „ellenállóképességüket és felkészültségüket”.

Az arany átszállítása márciustól augusztusig zajlott. A DNB szerint 27 tonna aranyrudat New Yorkból és Ottawából a hollandiai Zeistbe szállítottak. Hasonló mennyiségű és minőségű aranyat vittek Londonba, így nem volt szükség az aranyrudak beolvasztására. Az áthelyezés fennmaradó részét úgy oldották meg, hogy az aranyat New Yorkban eladták, majd Londonban ugyanekkora mennyiséget vásároltak vissza.

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A DNB nem részletezte, pontosan mire gondolt a „geopolitikai feszültségek” említésekor. Az Egyesült Államok gazdasági helyzete ugyanakkor továbbra is bizonytalan, részben az Iránnal zajló háború miatt, amely hatással van a világkereskedelemre. Az elhúzódó amerikai–kanadai kereskedelmi vita rendezése pedig egyelőre nem látszik, a két ország nemrég újabb vámokat vetett ki egymás termékeire, miután kudarcba fulladtak a kereskedelmi tárgyalások. Kanadát komolyan sújtják az Egyesült Államok vámjai, amelyek több kulcsfontosságú ágazatot, köztük az acél-, alumínium-, fa- és autóipart érintik. Emellett augusztusban Washington további, 50 százalékos vámot vetett ki mintegy 28 milliárd kanadai dollár (20 milliárd dollár, illetve 15 milliárd font) értékű kanadai termékre.

A DNB szerint a Bank of Englandnél tárolt aranyat „a világ legkönnyebben értékesíthető aranyának” tartják. Ezért egy válsághelyzetben gyorsabban hozzá lehet férni, mint ha az arany továbbra is az Egyesült Államokban vagy Kanadában lenne.

A holland jegybank teljes aranytartaléka 2025 végén 612,4 tonna volt, amelynek értékét a DNB 72,2 milliárd euróra becsülte. A bejelentés előtt a DNB aranytartalékainak 31,3 százalékát New Yorkban, 19,7 százalékát pedig Ottawában tartotta. Ezek az arányok most mindkét város esetében 18,5 százalékra csökkentek, a Londonban tárolt arany aránya pedig 18,1 százalékról 32,1 százalékra nőtt. A jegybank aranytartalékainak további 30,8 százalékát továbbra is Hollandiában tartja. (BBC)