Teljesen érthető, hogy Magyar Péter blokkolja az ukrán csatlakozási folyamatot, csak előtte nem kellett volna elveszítenie a fejét pár ezer lájk miatt

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Beregszászi utcakép Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Az én igen tágan értelmezett köreimben többen fogadták teljes értetlenséggel a szerdai hírt, hogy Magyarország – a Kiyiv Independent cikke szerint – „harmadszor is blokkolta Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát, és csak akkor lesz hajlandó feloldani a vétóját, ha Kijev előrelépést mutat fel az országban élő magyar kisebbség jogainak védelmében”.

A picit tájékozottabbak hozzátették, hogy mi a tököm ez a vétó, amikor Magyar már június elején bejelentette, hogy megállapodtak az ukránokkal a kárpátaljai magyarok szabad nyelvhasználatáról. A fóliasisakosok egyből átlátták, hogy Magyar természetesen Orbán, vagyis Putyin kottájából játszik.

Bár a magyar liberális és nem liberális közvélemény teljes tudatlansága Kárpátalja ügyeiben egyszerűen meghökkentő, ezt a helyzetet kommunikációs szinten alapvetően Magyar Péter cseszte el. Ez a Nagy Kommunikátor eddigi legmeglepőbb öntökönszúrása, hiszen az ukrajnai magyarok ügyében eddig szinte csak jó húzásai voltak a Tisza diplomáciájának, beleértve a mostani, teljesen érthető vétózást is. Ám Magyar az át nem gondolt, lájkgyűjtási okokból felhabosított június 3-ai sikerpropagandájával a saját kommunikációs helyzetét nehezítette meg. Elmesélem, miért és hogyan.