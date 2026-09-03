Fejbe és gyomron lőtte egy merénylő a kijevi gyerekkórház lebombázásáért felelősnek tartott orosz tábornokot

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Merényletet követtek el Nyikolaj Varpahovics, az orosz légierő 22. nehézbombázó divíziójának tábornoka ellen Szaratov régiójában. Az ukrán vezetés őt tartja felelősnek az Ohmatgyit gyermekkórház elleni támadásért, amelyben legalább hárman haltak meg. Az orosz hadsereg 2024. július 8-i légitámadása több ukrán várost is célba vett, aznap összesen legalább 47-en haltak meg, és 170-en szenvedtek sebesülést.

Varpahovicsot a Meduza információi szerint kórházban ápolják, az állapota súlyos. Az orosz hatóságok emberölési kísérlet vádjával nyomoznak az ügyben, de az áldozat kilétét hivatalosan még nem erősítették meg.

A merénylet csütörtök reggel történt. A támadó motorkerékpárral érkezett az épülethez Probuzhdenie településen, ahonnan a tábornok éppen távozott. Két lövést adott le Varpahovicsra pisztollyal, majd elmenekült. Az egyik golyó a gyomrában, a másik a fején találta el. A tábornok sofőrje is megsérült a támadásban, de sikerült elmenekülnie, és értesítenie a hatóságokat az esetről.

Jelenleg úgy tudni, hogy a sürgősségi ellátás után azt készítik elő, hogy Moszkvába szállíthassák Varpahovicsot, akit alig pár nappal a támadás előtt, augusztus 31-én gyanúsított meg távollétében az ukrán legfőbb ügyészség azzal, hogy ő adta ki a parancsot 2024-ben az Ohmatgyit gyerekkórház elleni támadásra. A támadás idején több mint hatszáz beteg tartózkodott az intézményben. Bár a Kreml azt terjesztette, hogy ukrán légvédelmi rakéta volt a tettes, a pusztítás ereje, a becsapódásról készült felvételek és a helyszíni vizsgálatok alapján a szakértők szerint egyértelmű volt, hogy egy orosz KH-101-es rakéta találta el a kórházat.

Az intézményt a támadás után az akkor még kampányoló Magyar Péter is meglátogatta, és 20 millió forintnyi adományt, illetve tartós élelmiszereket és orvosi segédeszközöket gyűjtött össze és vitt el oda csapatával. Találkozott a kórház igazgatójával is, aki elmondta neki, hogy az Ohmatgyit gyerekkórház a legnagyobb Ukrajnában, de még Nyugat-Európában sincs ennél nagyobb. Ebben a kórházban ápolják a legsúlyosabb betegségekkel küzdő gyerekeket Ukrajnában, olyanokat is, akik transzplantációra várnak.

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