J. D. Vance szerint ő Isten munkáját végzi

J.D. Vance amerikai alelnök egy hétfői podcast-interjúban úgy fogalmazott, hogy „amennyit csak lehet, elvégez Isten munkájából”, és nincs azzal problémája, „ha ez a végidőkhöz” vezet, ami szerinte „közeledik”.

„Nem lennék meglepve, ha a végidőkben élnénk, de inkább arra próbálok összpontosítani, hogy minél többet végezzek el Isten munkájából. Ha ez a végidőkhöz vezet, rendben, de ha ahhoz vezet, hogy egy jobb világot építsünk, ami még sokáig fennmarad és virágzik azután is, hogy én már nem leszek, az is remek.”

Vance – akinek idén nyáron jelent meg önéletrajzi könyve a katolikus hitre való áttéréséről – azt is mondta, „biztosan közeledik a végidő, a kérdés csak az, hogy több ezer év múlva, vagy pár hónap múlva jön el”. Sőt, arról is beszélt, hogy „vannak olyan dolgok a világban”, amik miatt nem lenne meglepve, „ha az Antikrisztus köztünk járna”. Ezen a ponton hívta fel a figyelmet a mesterséges intelligenciára, amit „sátáni dolognak” nevezett. Mindezt annak az amerikai elnöknek az alelnökeként mondta, aki napi szinten oszt meg AI-generált őrületeket saját közösségi oldalán.

Fotó: NATHAN HOWARD/AFP

Ugyanitt Vance megvédte azt az AI-generált képet, amin Trump Jézusként jelent meg. Szerinte az amerikai elnök ezzel „nem akart senkit sem megsérteni”, és „nyilvánvaló, hogy szereti a keresztényeket”, illetve „jó a humorérzéke”, „nem akarta kigúnyolni vagy utánozni Istent, ő egyszerűen ilyen”. Mármint „tréfás”. (Guardian)