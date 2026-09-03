Kalasnyikovval a sporttáskájában vonatozott Párizsból Brüsszelbe egy 20 éves fiatal

Őrizetbe vettek egy 20 éves férfit a brüsszeli Midi pályaudvaron, aki Kalasnyikov gépkarabéllyal felfegyverkezve érkezett vonaton Franciaországból Belgiumba, írja az MTI a Brussels Times nyomán. A Párizsból érkező férfi táskájában egy rutinellenőrzést végző vámtiszt találta meg a fegyvert nem sokkal az érkezése után, ezután a rendőrség és a védelmi erők közösen fogták el őt. A Brussels Signal cikke szerint a férfi gyanúsan viselkedett, és el akarta kerülni a biztonsági ellenőrzést, ezért figyelt fel rá a vámos.

A hatóságok emlékeztettek, hogy a nyár vége óta rendőrökből és katonákból álló egységek járőröznek a belga főváros legfontosabb helyszínein, köztük pályaudvarokon, hogy fokozzák a biztonságot, és a lehető leggyorsabban reagálhassanak incidensekre. Bernard Quintin belga belügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: a mostani eset azt mutatja, hogy szükséges a vasútállomásokon a katonák segítségével megerősíteni a járőrözést, a gyakorlatot folytatni, vagy akár bővíteni kell.

A belga fővárosban 2025-ben több, mint száz lövöldözés történt drogos ügyekkel kapcsolatban, a pályaudvar környékén korábban is kerültek elő Kalasnyikovok. Az egyik ilyen eset tavaly februárban történt a Miditől alig pár perc sétára található Clemenceau metrómegállóban: ekkor szerencsére senki sem sérült meg, a lövöldözőket pedig idén nyáron ítélték 11 és 13 év börtönbüntetésre.