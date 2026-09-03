Kikerült egy videó arról, ahogy az ukrán titkosszolgák egymásra lövöldöznek Kijev belvárosában

Ahogy a 444 is megírta, az ukrán biztonsági szervek emberei tűzharcot vívtak egymással Kijevben. Az egyik utcát le is zárták az ukrán fővárosban, amikor a katonai hírszerzés, a HUR és a belbiztonsági szolgálat, az SZBU emberei lövöldözni kezdtek szerdán reggel, erről került most ki egy videófelvétel is, megtekintését saját felelősségre ajánljuk.

A történet roppant kínos a kijevi vezetés számára, nem ez az első alkalom, hogy nyílt konfliktus robban ki két (egymással eddig a színfalak mögött rivalizáló) szervezet között, amelyeknek kulcsszerepet kellene játszaniuk az Oroszország elleni háborúban.

Volodimir Zelenszkij szokásos esti videóüzenetében beszélt a kijevi lövöldözésről, és személyi változtatásokat is belengetett: „A mai, teljesen szégyenletes helyzetről beszélek, amely az SZBU és a HUR egységei között történt Kijevben. Beszéltünk Ruszlan Kravcsenko legfőbb ügyésszel. A legfőbb ügyész és az Állami Nyomozó Iroda minden részletet fel fog tárni: megvizsgálják az incidensben érintettek valamennyi vallomását és nyilatkozatát, valamint lépésről lépésre a történteket. Felelősségre vonásra van szükség, beleértve a biztonsági szolgálatok vezetői által az ügyben érintett személyekkel kapcsolatban meghozandó személyi döntéseket, valamint mindkét szervezeten belső vizsgálatok lefolytatását is.”