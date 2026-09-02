Véres tűzpárbajt vívtak egymással Kijevben a két legerősebb ukrán titkosszolgálat fegyveresei

Az ukrán biztonsági szervek emberei tűzharcot vívtak egymással Kijevben a lapok és más csatornák beszámolói szerint. Az egyik utcát le is zárták az ukrán fővárosban, amokor a katonai hírszerzés, a HUR és a belbiztonsági szolgálat, az SZBU emberei lövöldözni kezdtek szerdán reggel.

A történet kínos Kijev számára: nem ez az első alkalom, hogy nyílt konfliktus robban ki két szervezet között, amelyeknek kulcsszerepet kellene játszaniuk az Oroszország elleni háborúban. Az egyik oldalon a HUR áll, amely oroszországi műveleteiről, mély beágyazottságáról és vakmerő akcióiról vált ismertté, a másikon az SZBU, amely az orosz ügynökök felkutatásáért és a belső elhárításért felel.

A két szervezet régóta rivalizál, ez azonban többnyire a színfalak mögött zajlik. Szerda reggel azonban a rendőrségnek kellett lezárnia a környéket Kijev Dnyiprovszkij kerületében, miután lövöldözés történt. Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint három HUR-os tiszt megsérült az összecsapásban, nem hivatalos értesülések szerint a katonai hírszerzés egyik tagja meg is halhatott.

Az SZBU verziója szerint munkatársai az orosz FSZB által szervezett állítólagos terrorcselekmény ügyében folytattak akciót. Eszerint az orosz titkosszolgálat egy Ukrajnában élő orosz ellenzéki vezetőt akart megölni, és az SZBU-sok ezt akarták megakadályozni. A szolgálat szerint eközben fegyveres csoport támadta meg őket, akadályozták az intézkedést, járművekkel blokkolták az utat. Az SZBU szerint végül az Alfa különleges egységet vetették be, és az összecsapásban sérültek is voltak.

A lövöldözés közvetlen háttere egyelőre finoman szólva nem tisztázott, azt azonban lehet tudni, hogy az incidens röviddel azután történt, hogy az Ukrajna oldalán harcoló Orosz Önkéntes Hadtest (RDK) bejelentette: eltűnt Sztepan Kaplunov, az alakulat harci műveletekért felelős parancsnokhelyettese. Az ukrán sajtó szerint a két ügy szorosan összefügg.

Az RDK egy Putyin-ellenes oroszokból álló, Ukrajna oldalán harcoló alakulat, tagjai között több katonával, akik szélsőjobboldali múltjukról ismertek. Különösen vitatott figura az alakulat vezetője, a szélsőséges fociultrából küzdősportszervezővé váló, a fehér felsőbbrendűséget hirdető White Rex ruhamárkát is felépítő Gyenyisz Kapusztyin, akit sokan neonácinak tartanak. Ő saját magát Putyin-ellenes orosz nacionalistának nevezi, és Ukrajna oldalán az oroszok ellen harcol.

Kapusztyin régóta a moszkvai hatóságok célkeresztjében van, az FSZB ukrán források szerint komoly vérdíjat is kitűzött rá. Ezzel függött össze, hogy tavaly az ukránpárti orosz önkéntes egy hírszerzési játszma középpontjába került. Az ukrán katonai hírszerzés 2025-ben előbb azt állította, hogy Kapusztyin meghalt orosz dróntámadásban, majd bejelentették, hogy csak megrendezték a halálát, hogy átverjék az orosz szolgálatokat, és közben új operatív információkat szerezzenek. Később egy videón is bemutatták, hogy Kapusztyin valóban életben van.

Most egy legalább ilyen homályos újabb titkosszolgálati kavarás bontakozik ki az Orosz Önkéntes Hadtest másik vezetője körül. Az RDK-sok azt állítják, Kaplunovot a saját udvaráról rabolták el ismeretlenek. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy az ügyben az SZBU, az ukrán belbiztonsági szolgálat vaskosan benne lehetett.

Az SZBU ugyanis – bár Kaplunovot konkrétan nem nevezték meg – kiadott egy közleményt arról, hogy a Kreml titkosszolgálata, az FSZB egy orosz ellenzéki ellen akart Kijevben merényletet elkövetni, ők ezt egy nyomozati akció fedésében akadályozták meg állításuk szerint. Több ukrán forrás szerint a meg nem nevezett célpont Kaplunov lehetett, akit az SZBU vihetett el a lakásából.

Az azonban homályos, hogy miért: valóban az FSZB elől akarták eltüntetni, vagy más céljuk lehetett. Egy másik verzió szerint ugyanis az FSZB-s szál csak ürügy, ha úgy tetszik, hamis zászlós akció volt az SZBU részéről: ők valójában az ukrán katonai hírszerzés, a HUR egyik emberét akarták elkapni, és rajta keresztül leleplező információkat gyűjteni a katonai hírszerzés hálózatáról.

Ezt a lehetőséget valószínűsíti az ukrán Sztrana cikke, amely egy anonim hírszerzési forrásra hivatkozva írja, hogy az egész konfliktus mögött a Kirilo Budanov és az SZBU vezetése közötti hatalmi harc állhat.

Budanov évekig az ukrán katonai hírszerzést irányította. Népszerűsége és növekvő politikai súlya miatt egyre fontosabb szereplővé vált az ukrán hatalmi rendszerben, és Volodimir Zelenszkij elnök végül inkább maga mellé vette: a korrupciós ügyekbe belebukó Andrij Jermak menesztése után hivatala vezetőjévé tette.

A különböző ukrán szolgálatok, a hírszerzés és az SZBU, illetve az erős emberek között régi a rivalizálás, és Budanovnak közismerten rossz a viszonya az SZBU-t most vezető Olekszandr Pokladdal. A közöttük lévő konfliktus a 2022-es orosz invázió után a nyilvánosság számára is egyértelmű lett, amikor Denisz Kirejevet kivégezték a nyílt utcán. Kirejev a háború első napjaiban fontos szereplő volt: bankárként vett részt az akkor zajló első ukrán–orosz tárgyalásokon. Röviddel később azonban meghalt egy állítólagos elfogási kísérlet során: konkrétabban az SZBU tisztjei a kijevi utcán végeztek vele tarkólövéssel, majd azt állították, hogy orosz ügynök volt. Ezt az ukrán katonai hírszerzés gyorsan cáfolta: állításuk szerint a kivégzett Kirejev nem az oroszok, hanem az ő emberük volt, aki fontos információkat adott át az orosz invázióról. A katonai hírszerzők szerint az SZBU-nak is tudnia kellett erről.

Az ügy azóta is a két szolgálat közötti harc látványos epizódja, és a Sztrana forrásai szerint a mostani események közvetlenül ehhez a régi konfliktushoz kapcsolódnak. Budanov ugyanis az elnöki hivatal vezetőjeként továbbra is harcban áll Pokladdal és az SZBU-val, és a belbiztonságiak emiatt lépnek fel Kaplunov ellen, aki a katonai hírszerzéshez, vagyis az elnöki iroda fejének hátországához van bekötve.

Az állítólag elrabolt Kaplunovot az SZBU Alfa egységéhez tartozó emberek állítólag visszavitték szerda reggel a kijevi lakására, ahol azonban a katonai hírszerzés emberei várták őket. A forrás szerint a helyszínre érkezett a két egység parancsnoka is: „Timur”, a katonai hírszerzés „Timur Különleges Egységének” parancsnoka, valamint „Muszkol”, az SZBU Alfa Egységének az irányítója. A két főnök először még beszélt egymással, kezet is fogtak, az SZBU-sok azonban a beszámoló szerint hirtelen megpróbálták őrizetbe venni a katonai hírszerzés fegyvertelen tisztjeit. Ők ellenálltak, erre lövéseket adtak le rájuk.

Ezt a verziót nem erősítették meg hivatalosan, az SZBU pedig egész más sztorival állt elő: ők először azt mondták, épphogy a katonai hírszerzéssel koordinálva folytattak le közös akciót, majd bedobták, hogy egy csoport megpróbálta megakadályozni a műveletet, ezután alakult ki a fegyveres összecsapás.

Hogy a kijevi lövöldözés félresikerült titkosszolgálati művelet volt, vagy belső hatalmi leszámolás fordult fegyveres konfliktusba, egyelőre nem tudni biztosan, de az ukrán Nyomozó Iroda már vizsgálatot indított az ügyben. Kirilo Budanov alig burkoltan az SZBU-ra utalva hangsúlyozza, senkinek nincs joga katonákat elrabolni és ukrán városok utcáin fegyvert használni.

Az ügy kimenetele biztosan nem csak rendőrségi szempontból lesz érdekes: az ukrán államon belül kulcsszerepben lévő biztonsági szervek konfliktusa újabb hatalmi átrendeződést is hozhat Kijevben, a még egészen friss kormányátalakítási válság és a hadsereg vezetésének lecserélése után.