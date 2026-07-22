Az egyik legnépszerűbb tábornok kinevezésével próbálja csillapítani az indulatokat és átalakítani az ukrán hadsereget Zelenszkij

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd este leváltotta Olekszandr Szirszkijt, az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, és az egyik legnépszerűbb ukrán tábornokot, Mihajlo Drapatijt nevezte ki a helyére. Az Oroszország elleni háború kezdete óta végrehajtott egyik legjelentősebb katonai személycserét többnapos tüntetéshullám előzte meg Kijevben és Ukrajna más városaiban.

Az elmúlt napokban esténként több ezren gyűltek össze az ukrán főváros központjában. A Kyiv Independent szerint a tüntetők nemcsak a leváltott védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov visszahelyezését követelték, hanem Szirszkij távozását és Drapatij kinevezését is. Sokan az utóbbi nevét skandálták.

Mihajlo Drapatij tavaly januárban. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A tiltakozások július 15-én kezdődtek, miután Zelenszkij menesztette a népszerű, reformpárti Fedorovot.

Ahogy egyre több részlet derült ki a miniszter és Szirszkij megromlott személyes és szakmai kapcsolatáról, a demonstrációk fokozatosan a hadsereg főparancsnoka ellen is irányultak.

A tüntetők között katonák és veteránok is voltak. A mozgalom egyik szervezője, a veterán Dmitro Kozjatinszkij hétfőn azt mondta a Kyiv Independentnek, hogy két egyértelmű követelésük van: Fedorov visszatérése a védelmi minisztérium élére és Szirszkij leváltása. Zelenszkij egy nappal később az utóbbit teljesítette.

„Úgy döntöttem, hogy Mihajlo Drapatij lesz az ukrán fegyveres erők új főparancsnoka”

– jelentette be az elnök. Zelenszkij megköszönte Szirszkij szolgálatát, és kiemelte szerepét Kijev védelmében, a 2022-es harkivi ellentámadásban és a kurszki műveletben. Arról is beszélt, hogy a vezetőváltás előtt többször találkozott Drapatijjal, más magas rangú parancsnokokkal, valamint az ukrán elit alakulatok vezetőivel.

Fedorov és Szirszkij konfliktusa

Fedorov menesztése azért váltott ki különösen heves tiltakozást, mert a fiatal politikust a hadsereg technológiai modernizációjának egyik legfontosabb alakjaként tartották számon. A gyorsabb döntéshozatalt, a drónok, robotikai rendszerek és más pilóta nélküli eszközök szélesebb körű alkalmazását, valamint a fronton szolgáló parancsnokok nagyobb önállóságát szorgalmazta.

A New York Times szerint sok tüntető úgy látta, hogy

leváltása a hadsereg régi, centralizált vezetési kultúráját képviselő csoportok győzelme volt a fiatal, technológiai szemléletű miniszterrel szemben.

A Kyiv Independent szerint Fedorov és Szirszkij között már a miniszter kinevezésétől kezdve feszült volt a viszony, eltérően gondolkodtak a hadsereg irányításáról, az alacsonyabb szintű parancsnokok önállóságáról és az új technológiák bevezetésének üteméről is. Fedorov gyorsabb, technológiaalapú és decentralizáltabb működést képviselt, Szirszkij viszont az erősen központosított parancsnoki rendszer híve volt. A hírek szerint Fedorov menesztése előtt Szirszkij ultimátumot adott Zelenszkijnek.

Szirszkij 2024 februárjában váltotta a széles körben népszerű Valerij Zaluzsnijt a főparancsnoki poszton. Kinevezése már akkor vitatott volt, mivel a hadsereg jelentős részében komoly ellenérzések alakultak ki vele szemben. Katonák és elemzők mikromenedzseléssel, a döntéshozatal merevségével, valamint azzal is vádolták, hogy túlzottan beleszól a fronthelyzetet közvetlenül ismerő parancsnokok munkájába.

Tüntetők Kijevben, egy Mihajlo Fedorovot ábrázoló kartonbábuval. Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Kritikusai szerint Szirszkij időnként az emberveszteségtől függetlenül ragaszkodott bizonyos állások megtartásához. Népszerűtlenségét tovább növelte a 2023-as bahmuti csata, amiben a nagy veszteségekkel járó, elhúzódó védekezés mellett döntött, Ukrajna azonban végül elvesztette a várost. A Kyiv Independent szerint a csata után egyes ukrán katonák körében elterjedt róla a „hentes” gúnynév. A lap Szirszkij pályafutásának másik vitatott epizódjaként említette a 2024-es februári avgyijivkai visszavonulást. A cikk szerint az orosz bekerítés veszélyébe került ukrán egységek állítólag a főparancsnok előzetes jóváhagyása nélkül kezdték meg a kivonulást. Szirszkij csak egy nappal később jelentette be hivatalosan a város feladását.

Egyik legfontosabb szervezeti reformja az úgynevezett rohamcsapatok létrehozása volt. A szárazföldi erőkön belül elkülönülő haderőnem gyakorlatilag közvetlenül a főparancsnok irányítása alatt állt, és a mozgósított katonák jelentős részét ezekhez az alakulatokhoz osztották be. A Kyiv Independent szerint egyes rohamalakulatok – különösen a Szirszkij által támogatott 425. Szkala rohamezred – a mozgósított katonákkal szembeni durva bánásmód és a nagy veszteségeket okozó, kevéssé kifinomult támadások miatt is rossz hírnevet szereztek.

A tüntetők jelöltje

A 43 éves Mihajlo Drapatij az ukrán tisztek fiatalabb generációjához tartozik. A New York Times szerint nyitott a taktikai innovációra, a drónok és más modern technológiák integrálására, és különösen fontosnak tartja a parancsnokok személyes felelősségét. Fedorov leváltása után nyilvánosan is kiállt a volt miniszter mellett.