Lehet, hogy Magyarország hét év után újra indulni fog az Eurovízión

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A közmédia átmeneti vezetése közleményben tudatta, hogy „jelentős díjkedvezményt és haladékot kapott az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőitől.” A hír háttere, hogy a közvetlen fideszes pártirányítás alatt álló közmédia hét évvel ezelőtt, 2019-ben kiszállt az Eurovíziós fesztiválból azzal, hogy nem neveztek be a 2020-as vetélkedőre. Ez azonban nem formális, örökre szóló szakítást jelentett, pusztán annyit, hogy a magyar állami televízió az azóta eltelt hat év egyikében sem nevezett a versenyre, pedig bármikor megtehette volna. A távolmaradásra sohasem adtak nyílt, érthető magyarázatot, így az csak népszerű feltételezés maradt, hogy az egyre inkább a jobbszél felé mozgó Fidesz ízlésének túl sok volt a meleg előadó.

A megújuló közmédia átmeneti vezetésének közleménye hangsúlyozza, hogy a nevezési díjkedvezmény letárgyalása nem jelenti automatikusan azt, hogy az MTVA nevezni is fog. Erről ugyanis csak a közmédia leendő, végleges vezetése dönthet. Így most az fog történni, hogy az éppen felálló Független Közmédia Testület dönt arról, hogy megadja-e az előzetes jóváhagyását a nevezéshez, és ha igen, akkor az új vezérigazgató határozhat majd a kinevezése után. Mivel ehhez idő kell, az átmeneti menedzsment most azt tárgyalta le a szervezőkkel, hogy az árcsökkentés mellett - aminek a mértékét nem közölték - 2026. december 7-ig haladékot adtak a végső döntéshez.