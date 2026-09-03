Lemond az észt védelmi miniszter, miután Észtország 70 millió eurót bukott egy Ukrajnának szánt lőszerüzleten

Bejelentette a lemondását Hanno Pevkur észt védelmi miniszter. Pevkurra az elmúlt napokban egyre nagyobb nyomás nehezedett a védelmi minisztérium pénzügyei körüli problémák, valamint egy meghiúsult, 70 millió eurós lőszerbeszerzés miatt.

Az Eesti Ekspress szerdán arról számolt be, hogy az Észt Védelmi Beruházási Központ (RKIK) 2024-ben csaknem 70 millió euró előleget fizetett egy olaszországi székhelyű, Datasel SRL nevű vállalatnak. A cégen keresztül lőszert akartak beszerezni Ukrajna számára. Az indiai tulajdonú vállalat korábban még soha nem értékesített lövedékeket. Bár a megrendelt lőszer egy része eljutott egy európai köztes raktárba, de rossz minőségű és hiányos volt, ezért végül nem került Ukrajnába.

Fotó: ANDERS WIKLUND/TT News Agency via AFP

Az RKIK 2024 augusztusában kötötte meg az első adásvételi szerződést a Datasellel, akkor 15 millió eurót utalt át a cégnek. Ezt követően további három szerződés és előlegfizetés következett, míg a kifizetett összeg elérte a mintegy 70 millió eurót. Addigra azonban már az első szállítással is problémák merültek fel. Az Ekspress szerint a védelmi minisztérium vezetői is tisztában voltak a jelentős beszerzésekkel járó kockázatokkal. Magnus-Valdemar Saar, az RKIK korábbi vezetője szerint a nagyobb döntéseket a minisztérium vezetésének jóváhagyásával hozták meg, a kockázatokat pedig a miniszteri döntéshozatali üléseken is megvitatták. Pevkur ezzel szemben azt mondta, hogy az egyes partnerek kiválasztásáért, a szerződési feltételekért és a fizetési ütemezésért az RKIK volt felelős.

Pevkur szerint azért döntöttek a necces üzlet mellett, mert Ukrajnának sürgősen szüksége volt lőszerre, amelyet gyakran közvetítőkön keresztül kínáltak, mert több ország nem akarta nyilvánosan felvállalni, hogy az általuk gyártott lőszer Ukrajnába kerül.

Pevkur, a független Észtország leghosszabb ideje hivatalban lévő minisztere a Delfi nevű lapnak azt nyilatkozta, azért döntött a politikai felelősség vállalása, ezzel a lemondás mellett, mert már nem élvezte a parlamenti többség támogatását.

A frissen lemondott védelmi miniszterre egy múlt héten közzétett állami számvevőszéki jelentés miatt is nagyobb nyomás nehezedett, amely számos súlyos problémát tárt fel a védelmi minisztérium pénzügyi és vagyonnyilvántartásában. Az Állami Számvevőszék többek között kifogásolta az 1,2 milliárd euró értékű készletállomány nyilvántartásának pontosságát. Az ellenőrzés arra is rávilágított, hogy az RKIK-nál és a védelmi erőknél problémák vannak a szerződések kezelésével, az előlegfizetések nyilvántartásával, valamint az áruk megérkezésének és átvételének ellenőrzésével. (Delfi)