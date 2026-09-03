Meghalt Gloria Steinem amerikai feminista ikon

92 éves korában meghalt Gloria Steinem amerikai író, újságíró, feminista ikon, jogvédő, az első amerikai feminista újságként számon tartott Ms. magazin társalapítója. Steinem és alapítványa közösségi oldalai azt írták: a nő szerdán halt meg New York-i otthonában.

Steinem 1934. március 25-én született az Ohio állambéli Toledóban. Édesapja utazó régiségkereskedőként dolgozott, a család egy lakóautóban élt, folyamatosan utazott. Először szabadúszóként írt az Esquire magazinba, majd 1963-ban egy komolyabb oknyomozó anyagával hívta fel magára a figyelmet. Ekkor beépült Playboy-nyusziként tárta fel, miként kezelik a New York-i Playboy Clubban a vagyonos ügyfelek a szórakoztatásukra alkalmazott nőket (nem túl méltányosan). Az 1972-ben alapított Ms. magazinnak 15 éven át szerkesztője is volt. Harcolt az abortusz lehetőségének legalizálásáért, a nemek közti egyenlőség elismeréséért, a szexuális zaklatások ellen. Emellett aktív szerepet vállalt a halálbüntetés, a nők megcsonkítása és a gyermekbántalmazás elleni küzdelemben.

Könyvei az eladási listák élén szerepeltek, önéletrajzi írásából The Glorias címmel 2020-ban film készült Julianne Moore főszereplésével. Több egyetem díszdoktora volt, számos kitüntetése között hazájában 1993-ban beválasztották a nők nemzeti dicsőségcsarnokába. 2013-ban Barack Obama amerikai elnök az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki. 2021-ben Asztúria hercegnője díjat kapott a kommunikáció és a humán tudományok kategóriájában. A MeToo-botrány idején tett nyilatkozataival akkor a 444 Szabadnem blogja is részletesebben foglalkozott. (MTI)