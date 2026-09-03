Oroszország csapást mért Ukrajna legnagyobb gyógyszeripari raktárára

A kijevi régió Boriszpili járásában található Biocon logisztikai komplexum is megrongálódott a szeptember 3-i orosz támadásban, ez az ország egyik legnagyobb gyógyszeripari raktárkomplexuma, a beszámolók szerint milliárd hrvinyás lehet a kár.

A Biocon gyógyszeripari logisztikával és raktározással foglalkozik. A vállalat külföldi gyógyszergyártó cégek számára biztosít helyiségeket gyógyszerraktárak kialakításához, valamint gyógyszeripari termékek vámraktárban történő tárolását is végzi.

(Ezen a képen nema. Biocon raktára ég.) Fotó: Emergency Service of Ukraine

Kijevet immár egymást követő hetedik éjszaka érte orosz támadás. A ma éjjeli, legutóbbi dróncsapással egy hete gyakorlatilag szünet nélkül tartanak az orosz támadások az ukrán főváros ellen, beleértve nappali támadásokat, folyamatos légitámadás-riadót, ballisztikus rakétatámadásokat is. A támadássorozat miatt Volodimir Zelenszkij változtatásokat rendelt el Ukrajna légiriadó-rendszerében, az új terv szerint a riasztásokat piros és sárga szintekre osztják: a sárga a drónfenyegetéseket jelzi, míg a piros a közeledő rakétákat és a kombinált támadásokat jelzi.

A legsúlyosabb támadás Dnyipropetrovszk megyét érte, ahol hat körzetet támadtak drónokkal, tüzérséggel és siklóbombával. Négy ember meghalt, 13 pedig megsebesült. Oktatási intézmények, lakóépületek, egy élelmiszerraktár és autók is megrongálódtak. Odessza megyében legalább 17 ember, köztük három gyermek sérült meg. Egy lakóház 10–17. emeletén húsz lakás és 12 autó rongálódott meg. Herszon megyében egy ember meghalt, 16-an megsérültek, míg Szumi megyében nyolc, Donyeck megyében hat, Harkiv megyében pedig két sérültről számoltak be. A nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében egy drón törmeléke egy teherautót gyújtott fel és megrongált egy raktárat. A sofőr repeszsérüléseket szenvedett. Vinnyicja megyében két nő sérült meg. Zaporizzsja megyében egy ember sérült meg. A helyi hatóságok szerint az orosz erők az elmúlt 24 órában 957 alkalommal támadtak 52 települést a régióban.

Újabb támadások érték az energetikai infrastruktúrát, amelyek következtében reggelre áramkimaradásokat voltak Kijev, Csernyihiv, Donyeck, Harkiv és Zaporizzsja megyékben, míg Odessza megyében ideiglenes hálózati korlátozások vannak érvényben. (Ukrainska Pravda, Kyiv Independent)