Szupererős El Niño-jelenségre figyelmeztet az ENSZ

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb adatai szerint a jelenlegi El Niño a legerősebb az elmúlt több mint 70 évben, és eltarthat egészen 2027 februárjáig.

Az El Niño, a 2-7 évente jelentkező, a Csendes-óceánon kialakuló, természetes időjárási jelenség - miközben egyes területeken aszályt okoz, máshol erősebb viharok vagy árvizek alakulhatnak ki a hatására. A BBC azt írja, előrejelzések szerint az El Niño egyes helyeken a hőmérséklet emelkedését is előidézi, ami ráadásul az ember által okozott éghajlatváltozás miatt globálisan növekvő hőséghez is hozzájárul.

António Guterres, az ENSZ főtitkára úgy fogalmazott, a világ belépett a „szélsőséges időjárási veszélyzónába”. „A szemünk láttára ölt egyre nagyobb méreteket az El Niño. A tudomány nem hagy helyet kétségnek: a bolygó ismeretlen vizekre evez, és ezek a vizek felmelegednek.”

Celeste Saulo, a WMO főtitkára arra figyelmeztetett, hogy „az El Niño hatalmas csapást mérhet a világ közösségeire és gazdaságaira”.

A Csendes-óceán középső és keleti részén a tengervíz hőmérséklete az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett, ez pedig egyértelmű jele az El Niño erősödésének. Az óceán felszíni hőmérséklete az elmúlt hetekben bő 2 °C-kal haladta meg az átlagot, de várhatóan még ezt a küszöbértéket is túllépi: az előrejelzések szerint a havi tengeri felszíni hőmérséklet akár 4 °C-kal is meghaladhatja az átlagot.

Amikor legutóbb tengeri hőhullám sújtotta Dél-Ausztráliát és Tasmaniát, az a pingvinek éhezését, halpusztulásokat, algavirágzásokat és medúza-inváziókat okozott.