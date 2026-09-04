Érvénytelenítették a gyerekeit megölő Lindsay Clancy tárgyalását, mert a 12-ből csak 11 esküdt bólintott rá a felmentésére

Érvénytelennek nyilvánította a bíró a gyerekeit megölő ápolónő, Lindsay Clancy gyilkossági tárgyalását, mivel az esküdtszék harmadik nekifutásra sem tudott egyhangú döntést hozni a nő bűnösségéről. A 12 tagból 11-en felmentették volna a nőt, aki posztpartum pszichózistól szenvedve végzett gyerekeivel, majd kiugrott egy ablakon, és deréktól lefelé lebénult. Az amerikai rendszerben egyhangú döntésre van szükség emberölés tárgyalása esetén.

A tárgyalás érvénytelenítése ellen a nő ügyvédje tiltakozott. A bíró adott egy órát, hogy úgynevezett vészhelyzeti fellebbezést nyújtson be a döntés ellen, amelyet Massachusetts állam legfelsőbb bíróságának egy tagja bírált el, majd utasított vissza. Most az ügyészségen múlik, hogy újra vádat emelnek-e a nő ellen. Az ügyvéd emellett megpróbálta kizáratni az esküdtszékből a különvéleménnyel rendelkező tagot, mondván, hogy az nem érti: a vádlott bűnösségét minden kétséget kizáróan kell bizonyítani az eljárás során. Ebben sem járt sikerrel.

Senki sem vitatta, hogy Clancy megölte a gyerekeit, ezt maga is bevallotta. Ügyvédje szerint a nő szülés utáni depresszióját olyan súlyosan félrekezelték, hogy pszichózis alakult nála, és hangok kényszerítették, hogy gyilkoljon. A nő gyerekei megölése előtt többször is segítséget kért, a bíróság előtt pedig ezen mentális problémáira hivatkozva vallotta magát ártatlannak. Az ügyészség szerint viszont a nő szándékosan, előre kitervelten ölte meg a három gyereket. A világszerte éles vitákat kiváltó ügyet korábban ebben a cikkben foglaltuk össze.