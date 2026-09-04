Késsel hadonászó, bombával fenyegetőző férfit lőttek le a rendőrök a New York-i Brooklyn hídon

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Lelőttek és megöltek a rendőrök egy késsel hadonászó férfit New York egyik leghíresebb pontján, a Manhattant és Brooklynt összekötő Brooklyn hídon, írja a New York Times. A férfi felmászott a híd kábeljeire, innen fenyegette őket.

A hatóságok hajnali fél négy körül kaptak vészhívást a férfiról, aki a híd egyik tartóoszlopára mászott fel. A rendőrök biztosító kötelek segítségével próbálták megközelíteni. A férfi azt kiabálta nekik, hogy bomba van nála, és hogy meg akar halni.

Ezután egy óráig tartó patthelyzet következett, majd a férfi elkezdett lemászni a rendőrök felé, akik a biztosítás miatt nem tudtak elég gyorsan elhátrálni előle. A férfi alig egy méterre volt tőlük, amikor elkezdett hadonászni a késsel. A hozzá legközelebbi rendőr ekkor adott le egy lövést a támadóra. A férfit ezután leemelték a hídról, aztán a helyszíni ellátás után kórházba szállították, ahol már nem tudták megmenteni az életét.

Az eset pár nappal azután történt, hogy a Times Square-en szintén a rendőrök lőttek le egy nőt, aki késsel támadt véletlenszerűen kiválasztott járókelőkre. Ő egy embert megsebesített, egy másikat - Erin Piacentit, a Bank of America nemrég kinevezett alelnökét - pedig meg is ölt.