Kilenc nap után sikerült kimenteni két embert, akik beszorultak egy nepáli vízerőmű alagútjába

Két dolgozót is kimentettek Nepálban, akik az áradások miatt a Trishuli folyón található egyik vízerőmű alagútjában ragadtak – írta meg a BBC. Egyikük nincs beszédképes állapotban, másikuk hálásan köszönte a hatóságok segítségét.

Egy másik érintett vízerőmű felülnézetből. Fotó: -/AFP

A nepáli villámárvízben eltűntnek nyilvánított ötezer ember közül több száz a folyó mentén található vízerőművek körül található alagutakban dolgozott. A mentési folyamatok során a hatóságok oxigént pumpálnak az áradások során eldugult alagutakba, miközben gépekkel igyekeznek eltávolítani a bejáratokból a felhalmozódott sarat és törmelékeket.

Munkálatok egy másik vízerőmű mellett található alagútnál. Fotó: HANDOUT/AFP

A nepáli villámáradások ismert áldozatainak száma jelenleg 1200 felett jár.