Mit csináltak a magyarok júliusban? Főleg tankoltak

Júliusban a kiskereskedelmi forgalom 4,9 százalékkal volt nagyobb a tavalyinál, illetve 1 százalékkal meghaladta a júniusit is. Ez váratlanul jó adat, a tavaly áprilisi 5 százalékot és a kampánycélú osztogatásból fakadó, idén márciusi 8,2 százalék után a harmadik legjobb eredmény az elmúlt több mint négy évben (2022 elején volt ennél magasabb az éves növekedés). Az 1 százalékos havi bővülés is meglepően jó, júliusban jellemzően a júniusival azonos szintű, esetleg attól kissé elmaradó szokott lenni a kiskereskedelmi forgalom, igaz, az idei június visszaesést hozott májushoz képest.





A KSH által most közzétett adatok szerint júliusban 8,1 százalékkal volt magasabb a benzinkutak forgalma, mint egy évvel korábban. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,2 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,5 százalékkal bővült az értékesítés. Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1815 milliárd forint volt.

„A legfrissebb adatok lényegében összhangban vannak a jövedelmek emelkedésével, illetve a fogyasztás élénkülésével. A fogyasztói bizalom elmúlt hónapokban látott javulása, illetve a vártnál gyorsabb dezinflációból fakadó jelentősebb reálbérnövekedés megjelenik a boltok forgalmában is” – reagált az adatra Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. A szakértő szerint az adat beleillik a kiskereskedelmi eladások 2024 eleje óta mutatkozó javuló trendjébe, de „érdekes lesz látni, hogy az augusztusban tapasztalt energiakihívás, illetve a valószínűleg ezzel kapcsolatba hozható megtörése a fogyasztói bizalom korábbi javulásának nyomot hagyott-e a kiskereskedelmi adatokon”.