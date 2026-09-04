„Nevetséges” – George Clooney és 170 zsidó művész is kiállt Mark Ruffalo mellett, akit antiszemitizmussal vádolt a Paramount

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Már több mint 170 hollywoodi név, köztük a héten George Clooney is kiállt Mark Ruffalo, a Marvel-filmek Hulkja mellett, akit antiszemitizmussal vádolt a Paramount stúdió. A színész azzal vívta ki a cég haragját, hogy élesen, hangosan kritizálta a Warner Brothers-Discovery felvásárlási terveit, valamint felrótta a Paramount-tulajdonos Ellison-családnak, hogy másik cégükön, az Oracle-ön keresztül adnak el „komolyan ijesztő technológiákat” Izraelnek.

Clooney most így beszélt az ügyről a Variety-nek:

Támogatom Mark Ruffalo szólásszabadságát. Ez nevetséges. Nem fogjuk betiltani a véleménynyilvánítást. Hiszek a szólás szabadságában, még akkor is, ha nem értek egyet a mondottakkal. Ez fontos. Egész egyszerűen így működik a demokrácia.

A Paramount-WBD-összeolvadásról (amelyről mi is hosszabb cikkben értekeztünk) pedig azt mondta: „aggódom, amikor egy nagy cég felfal egy másik céget. Mindig aggódom, amikor a nagy cégek konszolidálnak, mert ez azt jelenti, hogy sokan el fogják veszíteni a munkájukat”. A sztár egy nappal azután beszélt ezekről, hogy 170 zsidó művész „Elég!” nyílt levélben állt ki Ruffalo mellett. Köztük volt Wallace Shawn, Hannah Einbinder, Joel Coen és Naomi Klein is.

A „komolyan ijesztő technológiák" kifejezés amúgy egyáltalán nem Ruffalótól származik: Safra Catz, az Oracle volt vezérigazgatója büszkélkedett azzal az október 7-i terrortámadások után, hogy „az Oracle-nél elég komolyan ijesztő technológiáink vannak, és biztosra akartunk menni, hogy ezeket hozzáférhetővé tegyük” az izraeli hadsereg számára. A régebbi nyilatkozatra reagált így Ruffalo augusztusban:

Ezeket a »komolyan ijesztő technológiákat« nagy valószínűséggel beépítik majd a világ egyik legnagyobb médiakonglomerátumába, és egy ponton rajtad is alkalmazzák majd. Nézzétek, hogyan örömködik Catz azon, amit ma már népirtásként látunk, és amely egy elnyomó apartheid-rendszeren épült, ami az Oracle segítségével működik.

Erre válaszolt a Paramount közleményében úgy, hogy „aggódunk, amikor antiszemita toposzokat használnak egy üzleti vitával kapcsolatban”. Szerintük a népirtáshoz és az apartheidhez hasonló dolgokat emlegetni „több a soknál, és tiszteletlen azzal a nagyon is valós szenvedéssel, amelynek leírására ezeket a szavakat használjuk”. Ruffalo a válaszában arról beszélt, hogy képzeljék, egyes katonai technológiákról szóló szerződések kritizálása nem egyenlő a zsidó nép kritizálásával.