Oroszország és Grönland összemegy, Afrika megnő, ha a világ eleget tesz egy új ENSZ-határozatnak

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Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatának előmozdítását szavazta meg pénteken az ENSZ Közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat értelmében szorgalmazzák, hogy az országok hagyják el a 16. századi, Mercator-típusú világtérképet, és helyette az úgynevezett Equal Earth-vetületet helyezzék előtérbe.

A Mercator-vetület a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az Egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. A sarkok felé a szárazföldek mérete óriásira nő: Grönland például akkorának látszik rajta, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke. Ezen így néz ki a Föld:

A sokkal valósághűbb arányokat ábrázoló térképen viszont így:

Togo állt a kezdeményezés élére, hogy magasabb szintre emeljék az Afrikai Unió arra irányuló kampányát, hogy korlátozzák az úgynevezett Mercator-vetület használatát. „Egy igazságos világ alapja az igazságos térkép” – jelentette ki Robert Dussey togói külügyminiszter, aki szerint a Mercator-vetület széles körű használata még a gyarmatosítás öröksége.

Togo közleménye szerint az ENSZ-határozat jogilag nem kötelező, és semmilyen formában nem kérdőjelezi meg a Mercator-vetület használatát a tengeri és a légi közlekedésben.

Hat tartózkodás mellett egyedül az Egyesült Államok szavazott a javaslat ellen, arra hivatkozva, hogy azt szerinte „ideológiai törekvések inspirálták”, és csak eltereli a figyelmet a nemzetközi béke, jólét és jó kapcsolatok valódi problémáiról.

A Mercator-világtérképet használják világszerte az oktatásban is. Togóban azonban az év végéig lecserélik a világtérképeket az iskolákban és a földrajz tankönyvekben, hogy ezzel is példát mutassanak más országoknak - mondta el Robert Dussey. A következő lépésben a geoinformatikai és helymeghatározási technológiákat használó vállalatokat szeretnék bevonni a reformba. (MTI)

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