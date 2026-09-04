Zelenszkij azt ígérte, hogy Trump vejének látogatása alatt beszünteti a légitámadásokat, és ugyanerre kérte az oroszokat is

A hétvégén látogatják meg Donald Trump különleges küldöttei Moszkvát és Kijevet, hogy az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról tárgyaljanak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most azt közölte, hogy a látogatás idejére az ukrán hadsereg beszünteti a légicsapásokat, és békén hagyja az orosz légteret. Arra kérte az orosz vezetést, hogy cserébe ők is tegyenek hasonlóan, írta az ukrán Pravda.

Steve Witkoff és Jared Kushner egy korábbi közös úton Moszkvában Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

Zelenszkij jelezte, hogy eljutott hozzájuk a vasárnapi látogatás útiterve. Ehhez igazítják azt, hogy „biztosítjuk az orosz légtér normális működését, hogy a tárgyalók biztonságban megérkezzenek. Rájuk vigyázunk, nem Oroszországra. Nem lesz légicsapás a mi oldalunkról, és Oroszországnak hasonlóan kell tennie ebben az időszakban”, közölte.

A két ország már a korábbi nyugati delegációk érkezésének az idején is beleegyezett az ideiglenes tűzszünetbe a delegációk biztonsága érdekében. Úgy tudni, hogy a nemrég Moszkvába látogató CIA-vezér utazása során is így tettek.