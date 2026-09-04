Zelenszkij azt ígérte, hogy Trump vejének látogatása alatt beszünteti a légitámadásokat, és ugyanerre kérte az oroszokat is

A hétvégén látogatják meg Donald Trump különleges küldöttei Moszkvát és Kijevet, hogy az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról tárgyaljanak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most azt közölte, hogy a látogatás idejére az ukrán hadsereg beszünteti a légicsapásokat, és békén hagyja az orosz légteret. Arra kérte az orosz vezetést, hogy cserébe ők is tegyenek hasonlóan, írta az ukrán Pravda.
Zelenszkij jelezte, hogy eljutott hozzájuk a vasárnapi látogatás útiterve. Ehhez igazítják azt, hogy „biztosítjuk az orosz légtér normális működését, hogy a tárgyalók biztonságban megérkezzenek. Rájuk vigyázunk, nem Oroszországra. Nem lesz légicsapás a mi oldalunkról, és Oroszországnak hasonlóan kell tennie ebben az időszakban”, közölte.
A két ország már a korábbi nyugati delegációk érkezésének az idején is beleegyezett az ideiglenes tűzszünetbe a delegációk biztonsága érdekében. Úgy tudni, hogy a nemrég Moszkvába látogató CIA-vezér utazása során is így tettek.
Ratcliffe elődje öt évvel ezelőtt már elutazott Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, rossz ötlet lenne megtámadni Ukrajnát. A szakértők szerint most is valami komoly ügyről lehet szó, és kérdéses, hogy Moszkva hallgatna bármilyen figyelmeztetésre.