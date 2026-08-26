A CIA-igazgató moszkvai útjának célját találgatja a világ, de csak annyi biztos, hogy semmi jót nem jelent

Kedd hajnalban John Ratcliffe, a CIA igazgatója Rigában felült egy Boeing C-17 Globemaster III típusú katonai szállító repülőgépre, amely aztán Moszkvában szállt le. A közösségi médiában terjedő videófelvétel szerint az orosz fővárosban diplomáciai küldöttség járt aznap, de a gép délután ötkor már vissza is ért Rigába. Ennyi, amit biztosan tudunk a CIA-vezér moszkvai látogatásáról, ami azóta lázban tartja a fél világot.
Megerősítette ugyan a látogatás tényét orosz részről Dmitrij Peszkov szóvivő is, de a Kreml közléseit hagyományosan egészséges kételkedéssel szokás fogadni, így azt is, hogy Peszkov szerint Ratcliffe nem találkozott Vlagyimir Putyinnal, mert a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt. Ez utóbbi eleve nehezen hihető, hiszen a CIA igazgatójának személyes látogatása messze túlmutat a rutin hírszerzési kapcsolattartáson – ilyesmit távolról vagy alacsonyabb szintű tisztviselők is intézhetnek, míg egy ilyen ritka és magas szintű út jellemzően súlyosabb üzenet átadására vagy különösen érzékeny tárgyalásra utal.
Szerdán aztán Donald Trump is megszólalt az ügyben – addig mind a Fehér Ház, mind pedig a CIA hallgatott a látogatásról. Az elnököt újságírók szembesítették a médiában terjedő találgatásokról, amire Trump azt felelte, nem szeretne csalódást okozni, de Ratcliffe moszkvai útja „félig-meddig rutinszerű” volt.
Ami Ratcliffe látogatását különösen figyelemre méltóvá teszi, hogy hasonló akkor történt utoljára, amikor 2021-ben William Burns, a CIA akkori igazgatója repült Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, nem lenne jó ötlet megtámadni Ukrajnát. Nem meglepő ezek után, hogy a szakértők és a sajtó találgatásai elsősorban arra irányulnak, vajon most is valami különösen érzékeny ügyről lehet-e szó. Pláne, hogy az is ezt a szcenáriót erősíti, hogy a találkozó körülményei és időzítése is inkább sürgős üzenetátadást valószínűsít, semmint alapos stratégiai egyeztetést.
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