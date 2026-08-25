Bejelentés nélkül Moszkvába repült a CIA igazgatója

John Ratcliffe, a CIA igazgatója bejelentés nélküli látogatást tett Moszkvában – közölte Jennifer Jacobs, a CBS News Fehér Ház-i tudósítója. Egyelőre nem tisztázott a látogatás célja.

Az Axios egyik forrása szerint Ratcliffe azért utazott Moszkvába, hogy orosz tisztviselőkkel tárgyaljon. A forrás szerint az út előtt az Egyesült Államok tájékoztatta Ukrajnát, hogy magas szintű delegáció indul Moszkvába, és a támadások felfüggesztését kérték.

A CBS szerint Ratcliffe az amerikai légierő egyik Boeing C-17-es repülőgépén érkezett Moszkvába. Arról, hogy a gép landolt kedd reggel a Vnukovo repülőtéren, már korábban beszámoltak.

Van olyan elmélet is, ami szerint Ratcliffe útja összefüggésben állhat Charles Zimmerman, egy Oroszországban elítélt amerikai állampolgár szabadon bocsátásával. Egy orosz bíróság idén öt év börtönre ítélte Zimmermant a jachtján talált fegyverek és lőszerek birtoklása miatt. Zimmerman az Egyesült Államokból Szocsiba hajózott, hogy találkozzon egy kazanyi nővel, akivel az interneten ismerkedett meg, és nem közölte a határőrökkel, hogy fegyvereket szállít magával, amelyeket – saját állítása szerint – önvédelemre tartott.

A független orosz oknyomozó média, az iStories arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin augusztus 25-én két titkos rendeletet írt alá, amelyek közül az egyik valószínűleg Zimmerman kegyelméről szól. Oroszország a hónap elején szabadon engedte Robert Gilman volt amerikai tengerészgyalogost, aki a voronyezsi börtönben ült. Donald Trump amerikai elnök szerint Putyin humanitárius okokból engedte szabadon Gilmant, és nem kért semmit cserébe, ezt a lépést az ukrajnai béke ügyében az Egyesült Államokkal folytatandó új tárgyalási forduló előkészítésének tekintik.

A Global Reach nevű jogvédő szervezet szerint további öt amerikai állampolgár van fogságban Oroszországban. (Meduza)