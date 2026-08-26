A Kreml megerősítette, hogy a CIA igazgatója Moszkvában járt

Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, vagyis a CIA igazgatója kedden Moszkvában járt.

Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel szerdán közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta Ratcliffe-et. A Kreml szóvivője a Washington Postnak azt mondta, a látogatás célja „a szakszolgálatok közötti kapcsolat” volt, de további részleteket nem közölt.

John Ratcliffe Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Kedden derült ki, hogy az amerikai légierő egyik Boeing C-17-es repülőgépe landolt Moszkvában – a gép a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. A gép este Lettország irányába távozott. Az amerikai CBS News és az Axios meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy a gépen a CIA főnöke utazott az orosz fővárosba. Peszkov keddi sajtótájékoztatóján még azt mondta, nincs információja az amerikai géppel kapcsolatban.