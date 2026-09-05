Az USA megtámadott három iráni olajszállító hajót

Az amerikai hadsereg közlése szerint három, Iránhoz köthető olajszállító hajóra mért csapást, miután Irán ballisztikus rakétákat indított két amerikai haditengerészeti hajó felé a térségben – írja a BBC. A US Central Command, azaz Centcom szombaton azt közölte, hogy „véglegesen működésképtelenné tett” egy tartályhajót a Hárg-sziget közelében, egy másikat pedig Dzsászk közelében, az Ománi-öbölben. Egy harmadik hajót az Ománi-öbölben „teljesen megsemmisítettek”.

Fotó: ATTA KENARE/AFP

„Egyszerű a helyzet: ha Irán amerikai hajókra lő, mi megsemmisítjük – és elsüllyesztjük – az olajszállító hajóikat” – írta Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a közösségi médiában.

It’s simple: if Iran shoots at U.S. ships, we will destroy (and sink) their oil tankers. All they have to do is not shoot at @USNavy.



Iran’s oil tanker fleet is defenseless — Iran has no navy or air force. Our planes, ships & subs can strike them all, in @CENTCOM & @USPACOM. https://t.co/lr5TaxloBw — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 5, 2026

Az iráni állami média megerősítette, hogy az amerikai erők három iráni olajszállító hajót támadtak meg, köztük egyet a Hárg-sziget közelében. Ez az a sziget ahol az iráni kőolaj mintegy 90 százaléka az itt található terminálon keresztül halad át. Az olajat csővezetékeken szállítják a szárazföldről a szigetre, ami körülbelül 24 kilométerre van Irán partjaitól. Az iráni állami média, az IRIB szerint a Hárg-sziget közelében megtámadott tartályhajón senki sem sérült meg. A felvételek szerint a hajó hűtőrendszere egy órán belül eloltotta a tüzet.

Az Ománi-öbölben megtámadott két tartályhajó legénységét mentőcsónakokkal vitték partra – közölte az IRIB. A két hajó közül az egyik üres volt, a másik pedig olajat szállított. Teherán egyelőre nem ismerte el, hogy iráni erők támadást indítottak volna amerikai hajók ellen. Pedig a Centcom szerint ez történt, amiből az Egyesült Államok sikeresen elkerült több támadást, amit az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egy amerikai repülőgép-hordozó és egy irányított rakétákkal felszerelt romboló ellen indított. A parancsnokság szerint egyetlen amerikai katona sem sérült meg.

Brad Cooper admirális, a Centcom parancsnoka szombati közleményében azt mondta:

„Legyen egyértelmű az üzenet az Iszlám Forradalmi Gárda számára: ha két hajónkra lőnek, mi még nagyobb gazdasági kárt okozunk nekik – és három hajójukat iktatjuk ki.”

A mostani támadások alig egy héttel azután történtek, hogy ismét kiújultak az összecsapások az Egyesült Államok és Irán között. Ezt megelőzően viszonylag nyugodtabb időszak volt a két fél között.