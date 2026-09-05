Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légibemutatón

Lezuhant egy F-4 Phantom vadászbombázó szombaton Görögországban az Athén melletti Tanagra repülőtérnél egy légibemutatón. A görög légierő egy tisztségviselője elmondta: a két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, a mentés folyamatban van.

Fotó: THEOPHILE BLOUDANIS/AFP

A helyszínen készült videofelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légibemutatót figyelemmel követő tömegtől.

Nem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki, a helyszínen hangosbemondókon kérik az embereket, hogy távozzanak a területről - közölte az ERT görög televízió.

Szemtanúk szerint a gép előbb füstölt, majd hirtelen zuhanni kezdett, és becsapódott. (MTI, philenews.com)