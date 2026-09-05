Maszkos tüntetők bénították meg a doveri kikötő forgalmát

Összehangolt akcióban blokkolták a Nagy-Britannia legforgalmasabb komp-kikötőjébe vezető utakat feketébe öltözött, maszkos demonstrálók szombat reggel, akik az illegális bevándorlás ellen tiltakoztak. A megmozdulás miatt jelentős dugók alakultak ki a La Manche csatornán átívelő járatok elérésében.

🚨BREAKING: Port of Dover SHUT DOWN



Around 300 men in black clothing and balaclavas blocked every entrance and exit to the Port of Dover from 6:45am.



A20 closed both ways. 4 miles of queues. Ferries delayed.



Kent Police: “public order incident - officers on scene engaging… — Gauci Reports (@GauciReports) September 5, 2026





A doveri kikötő hatóságai szombat reggel közölték, hogy rendbontás történt a város és a kikötő környékén, ami miatt a ki- és bevezető utakon teljesen leállt a forgalom. Szemtanúk és a közösségi médiára feltöltött videók szerint több tucat – egyes becslések szerint több száz – fekete ruhás, símaszkot és maszkot viselő férfi vonult fel, elállva a személy- és teherautók útját.

Bár a demonstrálók nem vittek magukkal molinókat vagy transzparenseket, a helyszíni beszámolók megerősítették, hogy az akció az illegális bevándorlás és a Franciaországból kishajókkal érkező menedékkérők elleni tiltakozás része volt. A blokád négy mérföldes dugót és jelentős késéseket okozott a kikötő megközelítésében.

Dover Nagy-Britannia legforgalmasabb nemzetközi komp- és utasforgalmi kikötője. A kikötő honlapja szerint tavaly több mint kilencmillió utas és több mint kétmillió tehergépjármű fordult meg a területén. (via BBC, MTI)