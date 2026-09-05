Véres összecsapások Jemenben

Több mint 60 ember vesztette életét, köztük civilek is, a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormányerők és az Iránnal szövetséges húszi lázadók közötti harcokban – írja a Guardian. A húszi lázadók a nyugati partvidéken indítottak támadást a kormányerők ellen, ami az elmúlt évek egyik legvéresebb összecsapásához vezetett.

Fotó: KHALED ZIAD/AFP

Orvosi és katonai források szerint szombaton, az ország délnyugati részén több órán át tartó harcokban 26 kormánykatona és 31 húszi harcos halt meg. Taiz városában egy rakétatámadás egy autóbuszt is eltalált. A támadásban hat civil meghalt, további hét ember pedig megsérült. A halálesetek az elmúlt napok véres összecsapásainak legújabb áldozatai. A húszik tovább folytatják támadásukat Taiz tartomány nyugati részén, valamint a Vörös-tenger partján fekvő Hodeida déli térségében.

A mostani harcok az elmúlt évek legsúlyosabb összecsapásai közé tartoznak. A helyzet azután romlott jelentősen, hogy 2026 júliusában összeomlott a 2022-ben megkötött tűzszünet. A tűzszünet azután omlott össze, hogy egy iráni repülőgép megpróbált leszállni a húszik ellenőrzése alatt álló Szanaában. Erre válaszul a jemeni kormány támadásokat indított a repülőtér ellen.

A húszik most arra törekednek, hogy visszaszorítsák a kormányerőket, és elfoglalják azokat a stratégiai jelentőségű magaslatokat, amikről ellenőrizhető a Báb el-Mandeb tengerszoros környéke. Innen tovább tudnának nyomulni a part menti kikötővárosok felé. Egy jemeni kormányzati katonai tisztviselő Taizban azt mondta, hogy a „következő órák döntő jelentőségűek lesznek”, mivel a húszik már egy nappal korábban állásokat foglaltak el a város közelében. A tisztviselő szerint Adenből katonai erősítés érkezik a térségbe, hogy megpróbálják megállítani a húszik előrenyomulását.

A Báb el-Mandeb a világ egyik legfontosabb tengeri szűkülete, mivel ezen keresztül haladnak azok a hajók, amik a Szuezi-csatorna felé tartanak. A világ tengeri kereskedelmének körülbelül 10 százaléka halad át ezen a tengerszoroson. Szaúd-Arábia az Egyesült Államok és Irán közötti háború kezdete óta hónapok óta ezen az útvonalon szállítja külföldre az olaját. Ha a Báb el-Mandeb térségében is komoly fennakadások alakulnának ki a hajóforgalomban, az tovább növelhetné az áruk világpiaci árát.

A húszik Irán egyik fontos térségbeli szövetségesének számítanak. A jemeni harcokban eddig legalább 150 ezer ember halt meg. További több százezer ember vesztette életét a háború közvetett következményei, például az éhezés és a betegségek miatt. A harcok következtében mintegy 4,5 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát, és az ENSZ adatai szerint több mint 18,2 millió embernek van sürgős szüksége humanitárius segítségre.