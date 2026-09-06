A Fidesz oda szervezte volna ki a neresített tanárképzést, Lannert most bejelentette, hogy megszűnik a tanárképzés az NKE-n

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Megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén vasárnap.

A kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagolttá vált a pedagógusképzés - mondta Lannert Judit, hozzátéve, hogy ennek részeként kiléptetik a pedagógusképzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, vagyis a jövőben meg fog szűnni a tanárképzés az NKE-n.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Hogy ez mikor megy végbe, és mi lesz azokkal a hallgatókkal, akik már megkezdték az egyetemen a tanulmányaikat, még a jelek szerint nem dőlt el teljesen: „jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak” - fogalmazott Lannert az MTI beszámolója szerint.

A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógusképzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek - tette hozzá az oktatási miniszter.

Az NKE-n a Nemeskürty István Tanárképző Kart 2024 augusztusában hozták létre, bár a közszolgálati egyetemen nem voltak előzményei a pedagógusképzésnek. Míg más egyetemeken, így az ELTE-n a tanárképzést kiéheztették, az oktatóknak nevetséges fizetéseket adva, az NKE-re ehhez képest dőltek a források, és az intézménytől várták a tanárképzés megújítását.


Az NKE részvételével bele is kezdtek az országos tanárképzés teljes átalakításába. Teljesen új képzési követelményeket és képzési tervet akartak bevezetni, még szorosabban a középiskolai NAT-hoz igazítva, hozzá butítva az egyetemi képzést. Többnyire a gyakorlatorientált módszertani megújítást hangsúlyozták, de az ideológiai átírás legalább ennyire meghatározó cél volt, a háttérben Orbán Viktor tanácsadójával, az egyetemi tanterveket és szakdolgozati témákat személyesen átnéző, az oktatóknak ideológiai beszédeket tartó Takaró Mihállyal.

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Kolozsi Ádám
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