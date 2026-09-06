Magyar győzelem a Geoguessr-világbajnokságon: Debre 0-2-ről jött vissza a döntőben, miután úgy betippelte Belaruszt, mintha mindennap arra pecázna

A tavalyi világbajnoki ezüstérme után idén ismét bejutott a GeoGuessr-VB döntőjébe a magyar Debre Szabolcs Attila, ahol most már győzedelmeskedett. Debre a döntőben 0-2-ről fordított a francia Blinky ellen, 3-2-es győzelmével a földrajzi helyszínkitalálós játék első magyar világbajnoka lett.

Ha valaki a világszerte népszerű sporttá vált online játék felfutása ellenére nincs még igazán képben, hogy miről van szó: a GeoGuessr az a Google Street View-játék, amiben ledobnak valahova a világban, te pedig megpróbálod kitalálni, hogy hol vagy - ebben többek között az utcák, a táblák, a növényzet, az útburkolat, a villanyoszlopok formája és egy rakás más apró nyom tud segíteni. A profiknak a belépő szint, hogy betéve tudják a guatemalai útelválasztó jeleket és a namíbiai táblák jellegzetes típusait, a dél-argentinai benzinkutak színvilágáról nem is beszélve. A játék köré világszerte profi közösség, streamerek és versenyek épültek, a világbajnokság pedig ma már rendes esportesemény, százezer dolláros pénzdíjakkal.

Debre Szabolcs 18 évesen már gimnazistaként kijutott a vilkágbajnokságra, tavaly pedig döntős volt Koppenhágában, ahol csak az amerikai Radu C tudta megállítani. Idén Berlinben tartották a VB-t, és a 24 tagú mezőnyben a kieséses szakaszban Debre most is minden meccsét megnyerte.

A döntőben azonban a sportág egyik legnagyobbjával, a klasszikus mozgásos szekcióban (ez a Moving játékmód, amiben a játékosoknak három percük van rá, hogy szabadon mozogjanak a Street View-ban, forgathatják a kamerát és zoomolhatnak is) a világ legjobbjának számító francia Blinky (valódi nevén: Mathieu Hue) a játék elején eléggé elment: a három játékgyőzelemig tartó döntőben már 2-0-ra vezetett a magyar srác ellen.

Debre innen fordított a szombati döntőben úgy, hogy a harmadik játékban egy sor elképesztő, sokszor az utolsó pillanatban leadott pontos tippelés után nyerte meg az NMPZ-játékot, azt, amiben a játékos egyáltalán nem mozoghat: abból az egyetlen képkockából kell rájönnie, hogy hol van, amit a Street View elé tett.

Debre ezután egyenlített, majd a döntő, ötödik játékban volt egy hatalmas tippje, amire máris instant klasszikusként hivatkoznak a Geoguessr-körökben. A játék egy mocsár és egy horgásztó közé tette le egy random földútra, mozogni, körbenézni nem lehetett, és gyakorlatilag semmi fogodzó nem volt ahhoz, hogy a valószínűsíthető posztszovjet térségen belül merre járhatunk. Ő egy egészen váratlan megoldással élt: betippelte Belarusz közepét, annak ellenére hogy Lukasenka diktatúrájába gyakorlatilag nem mehettek be a Google-autók, és így az ország nem is része a Geoguessr-nek. Ez a kockázatcsökkentő (hiszen Belarusz középen van Ukrajna és a balti térség között, így mérsékelhető a veszteség, ha az embernek kevés lövése van a pontos lokációról) „hedge” tipp bejött, az ellenfele ugyanis távolabbra tippelt, debre pedig behúzta a játékot.

Az utolsó játékban, az egész világbajnoki döntő legvégén a francia nagyot hibázott: Blinky az utolsó feladványnál Argentínára tippelt Namíbia helyett, Debre eltalálta a délnyugat-afrikai országot, és ezzel vége is lett. A magyar fiú a világbajnoki trófeával: