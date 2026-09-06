Milyen hat év? Tizenkettő!

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Ezt a könyvet adták ki 2012-ben a csepeli szocialisták vélelmezett bűneiről

Egy magyarországi párt kétharmaddal nyeri a választásokat, rendszerváltást hirdet, teljesen átalakítja a közjogi rendszert, azzal a lendülettel megkezdi az előző garnitúra gazdasági bűneinek feltárását. Az első feljelentések egyike egy olyan figurát érint, aki aránylag kishal az igazi nagykutyákhoz képest, de azért nem kevés vaj van a fején, a tettei ráadásul jól dokumentáltak. Egy rakás sötét üggyel hozták korábban összefüggésbe, a rendszerváltás után több ügyben is vádat emeltek ellene, nézzünk meg egyet ezek közül. Mennyi idő elteltével születik meg a jogerős ítélet?

A helyes válasz a 12,5 (tizenkét és fél) év.

Ez nem valami időgéppel előrefelé repülős fantázia a Tisza-kormány igazságtételi próbálkozásának sikereiről. Ez a cikk azt fogja bemutatni, hogy a valóságban mennyi ideig tartott egy olyan eljárás, amihez hasonlók nemsokára – elvileg legalábbis – nagy mennyiségben fognak indulni.