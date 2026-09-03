Magyar Péter magas költségvetési hiányt jósolva megy neki a sajtótájékoztatójának

A kormány tárgyalt a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról és az ellátás fejlesztéséről.

A Szociális és Családügyi Minisztérium elkészítette átfogó jelentését a bicskei történtekről, valamint a magyar gyermekvédelemben az elmúlt évtizedben kialakult súlyos, sok esetben embertelen állapotokról. A Gyurkó Szilvia államtitkársága által készített a megrázó és megdöbbentő dokumentumot nyilvánosságra hozzák. A cél nem az áldozatok újratraumatizálása, ezért a jelentés jellemzően statisztikai adatokat és összesített információkat tartalmaz majd, anonimizálva. Ugyanakkor a jelentésből az is kiderülhet, hogy az egyes szereplők és politikai felsővezetők milyen problémákról tudtak, így például az éhezésről vagy az intézményekben történt bántalmazásokról.

A kormány korábban egy 1 milliárd forintos kezdőösszegű kártalanítási alap létrehozásáról is döntött. Az alap működésének részleteiről most is tárgyaltak. A gyermekvédelmi államtitkárság számos civil és szakmai szervezettel, valamint áldozatokkal egyeztetett, és nemzetközi példákat is áttekintett.

A javítóintézeti hálózat október 1-jétől visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, és összesen 3 milliárd forintot biztosítanak az ellátás fejlesztésére. Ez nem jelenti a Szőlő utcai intézet visszavásárlását, a forrásokat a meglévő intézmények szolgáltatásainak javítására fordítják.

A tervek szerint idén 500 millió forint, jövőre 1,5 milliárd forint, 2028-ban pedig további 1 milliárd forint jut a fejlesztésekre.

A kormány szerint a meglévő négy javítóintézetben megerősítik a személyi állományt, a dolgozók szakmai támogatást kapnak, a rendészeti feladatokat ellátók pedig kiegészítő képzésben részesülnek. A biztonsági rendszer fejlesztésében a büntetés-végrehajtás tapasztalataira is támaszkodnak.

„Nem várhattunk ezzel tovább. Emlékezhetünk azokra a megrázó képsorokra, amelyek nyilvánosságra kerültek. Itt és vélhetően más intézményekben is súlyos visszaélések történtek. Arra soha nem lehet magyarázat, hogy a fiatalok milyen bűncselekményeket követtek el. Nem az a nevelés módja, hogy a földön fekvő gyerekeket rugdossák, vagy szexuális visszaéléseket követnek el rajtuk”

– mondta. Magyar azt mondta, hogy önmagában a szervezeti átalakítás nem elegendő. Olyan rendszert akarnak létrehozni, amelyben a visszaélések nem maradhatnak rejtve, a dolgozók megkapják a szükséges szakmai támogatást, és minden döntésben a gyermekek jóléte, biztonsága és fejlődése az elsődleges szempont.