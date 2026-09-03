Élő

Magyar Péter magas költségvetési hiányt jósolva megy neki a sajtótájékoztatójának

A miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztató előtt jelentett be néhány dolgot, amiről azt ígérte, Baka Andrással való közös találkozója után bővebben kifejti. Utána a sajtó kérdez.

  • Augusztusban nagy lesz a költségvetési hiány, de csak mert meg kellett előlegezni néhány, az uniós forrásokból utólag fedezendő beruházást.
  • Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert.
  • Átalakítják a dohánykoncessziót, döntenek a kaszinókoncessziókról.
  • Milliárdokat különítenek át a gyermekvédelem számára.
17 poszt

Magyar: Kész a javaslat a volt köztársasági elnökök juttatásainak megvonásáról

A 444 azt kérdezte Magyar Pétertől, mi lett annak a júniusi ígéretének a sorsa, ami szerint megvonnák a későbbi juttatásokat azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltik ki a mandátumukat. Magyar azt válaszolta, hogy a javaslat elkészült.

„Az asztalomon van, el kellene olvasni, és be kellene terjesztenünk”

– mondta.

Arról is kérdeztünk, hol tart a választások előtti titkosszolgálati botrány (a Gandalf-, Buddha- és Henry-ügy) kapcsán korábban beígért vizsgálat. Magyar úgy tudja, a vizsgálatot a hatóságok vállalták, és meg is kezdik. Amennyiben olyan körülmény merül fel, amely miatt büntetőeljárást kell indítani, arról tájékoztatást fognak adni. Hozzátette: szerinte nem probléma, hogy miniszterelnökként nem ismeri a vizsgálat részleteit, és semmilyen módon nem folyik bele abba.

Magyar államosítaná a dohányboltok rendszerét, de nem minden miniszter ért vele egyet

Nem tudja, milyen mértékben lesz átalakítva a dohányboltok rendszere, de az egészségügyi miniszter célja, hogy a dohánytermékekből befolyó jövedéki adó jelentős részét a szűrőprogramokra és kezelésekre fordítsák.

Magyar személyesen államosítaná az egész láncot, "még akkor is ha furcsa, hogy az állam egy kiskereskedelmi tevékenységet folytat, van erre példa" számos európai országban. De nem biztos, hogy így dönt majd a kormány, egyes miniszterek más állásponton vannak.

Gyorsítaná a kormány a büntető- és polgári eljárásokat

A kormány felülvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait, és előkészít minden olyan változtatást, amely segíthet lerövidíteni a nyomozásokat, az ügyészi eljárásokat és a bírósági döntéshozatalt. A magyar igazságszolgáltatás egyik régóta fennálló problémája, hogy egyes polgári és büntetőügyekben akár éveket is várni kell a jogerős ítéletre.

A kormány álláspontja szerint az igazságszolgáltatás akkor tölti be megfelelően a feladatát, ha tisztességes, alapos és független döntések születnek, de mindez ésszerű időn belül történik – nem 10 vagy 15 évvel később. A cél az, hogy egyetlen ügy se húzódjon el azért, mert nincs elegendő szakember, vagy nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök és modern informatikai rendszerek, mondta Magyar.

A kormány minden szükséges eszközt biztosítani kíván ahhoz is, hogy a hatóságok a bonyolult, összetett korrupciós ügyeket is hatékonyan fel tudják tárni és végig tudják vinni. Ez nem jelentheti a nyomozói és bírói függetlenség sérelmét, vagy a tisztességes eljárás, a jogorvoslat korlátozását, mondta.

A kérdések előtt azzal zárta, hogy őt is felháborítják a Schadl Györgyről szóló friss hírek, miszerint előzetesben is százmilliókat keres.

Ukrajnánál pattog a labda

Mit vár a kormány Kijevtől, ahhoz hogy az uniós csatlakozási tárgyalásoknak soron lévő szakaszában támogassák – kérdezte a HVG. Történt ugyanis, hogy a héten a magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát.

Magyar Péter azt mondta, júniusban politikai megállapodást kötöttek az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogainak visszaadása kapcsán. A megállapodásban konkrét időpontok vannak arra vonatkozóan, hogy mikor kell benyújtani és elfogadni bizonyos jogszabályokat, de egyelőre a magyar kormány nem látja, hogy ezekből bármit teljesítettek volna. "Jelenleg még az ukrán félnél pattog a labda" – mondta Magyar.

"Mi egy érdemalapú csatlakozási folyamatot tudunk elfogadni és támogatni. Nincs kivételes, gyorsított eljárás" – Magyar mindezt EU-s vezetőknek el is mondta, amit szerinte ők megértettek, de szerinte "még vannak erők, amik próbálkoznak, és nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra". Magyar szerint Ukrajna háborúban áll, egyértelműen nem áll készen a csatlakozásra.

Felemlegette, hogy Szerbia esetében sem nyílt még meg sok klaszter, miközben hosszú évek óta próbálnak csatlakozni. Szerinte nem lenne szabad Ukrajna előtt elhúzni a mézesmadzagot.

Több tízmilliárdos országos fásítási program indulhat 2030-ig

Magyar szerint kormány első olvasatban döntött egy nagyszabású országos fásítási program elindításáról. A cél, hogy Magyarország alkalmazkodni tudjon a klímaváltozás következményeihez, és ellenállóbbá váljanak az erdeink és településeink.

A programra több tízmilliárd forintot fordítanának, már az idei évtől kezdve, fokozatosan bővülő ütemben egészen 2030-ig, mondta Magyar. Vissza nem térítendő támogatást biztosítanának új erdők telepítésére, vízparti sétányok fásítására, valamint a települések zöldítésére. Kiemelt szempont lesz, hogy olyan fafajokat ültessenek, amelyek jobban bírják a megváltozott éghajlati viszonyokat.

A program a kisebb, közepes és nagyobb településeket egyaránt érintené. Több száz hektáron, több millió fa elültetését tervezik, a helyi közösségekkel és a hatóságokkal együttműködésben. Sok helyen fafajcserére is szükség lehet, ezért az erdőgazdálkodók szakmai támogatására is több tízmilliárd forintot szánnának majd. A cél 2030-ra egyértelmű: legyen több erdő, több fa, több árnyat adó lombkorona és több összefüggő zöldfolyosó a magyar településeken, miközben az erdők ellenállóbbá válnak a klímaváltozás hatásaival szemben.

Januártól 10 százalékkal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását

A kormány döntése szerint 2027. január 1-jétől 10 százalékkal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátása, mondta Magyar, hozzátéve, hogy a 65 év felettiek esetében az ellátás összege legalább havi 120 ezer forint lesz. Állítása szerint az intézkedés mintegy 238 ezer embernek jelenthet segítséget.

Azt mondat, ezek azok az ellátások, amiket korábban rokkantsági nyugdíjként ismertek, és amik jelenleg különböző sávok szerint vannak meghatározva. A kormány később részletesen is nyilvánosságra hozza, hogy az egyes sávokban pontosan mekkora emelést jelent a döntés. Az ellátásokat 2012-ben kivezették a nyugdíjrendszerből, ezért a kormány szerint indokolt egy egyszeri, nagyobb korrekció.

Mint mondta, a 10 százalékos emelés önmagában nem oldja meg minden érintett problémáját, de azt szeretnék jelezni vele, hogy tisztában vannak azzal, milyen nehéz helyzetben élnek sokan. A következő költségvetésben további segítő intézkedések is várhatók.

Szigorúbb környezetvédelmi bírságok jönnek, Göddel és 5 milliárdos büntetéssel példálózik Magyar

Önálló országos hatáskörű környezetvédelmi főhatóság létrehozásáról, illetve a környezetvédelmi bírságok szigorításáról is döntöttek – mondta Magyar. A miniszterelnök szerint korábban a környezetvédelmi feladatok több minisztérium között oszlottak meg, mert ez az előző kormányok számára nem volt prioritás – ezen változtatnának, a tervek szerint 2027 januárjával áll fel a hatóság, teljesen új struktúrát akarnak.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Szigorúan fognak minden méretű üzemet vizsgálni, és ehhez szigorúbb eszközeik is lesznek, hogy a nagy vállalatokat is elriasszák a visszaélésektől. Elmondása szerint több kormányhivatali dolgozó arról számolt be, hogy korábban elvárás volt, hogy a lehető legalacsonyabb bírságokat kell kiróni a multikkal szemben.

A legsúlyosabb környezetvédelmi szabályszegéseknél 5 milliárd forintra emeljük fel a kiszabható bírságok összegét – mondta Magyar.

Ahhoz, hogy a bíróság ne tudja nagyon enyhíteni a büntetéseket, úgyhogy a jövőben ha egy nagyvállalat öt éven belül harmadszor is megszegi, akkor lesz egy minimumbírság. Ez az adott cég éves nettó árbevételének legalább félszázaléka lesz, és legalább ötmillió forint. A gödi Samsung-gyárat hozta példaként (több mint 1000 milliárd az árbevétele), ennek esetében a minimumbírság a számítás alapján 5 milliárd lenne. (2026-ig a gödi gyár összesen 61 bírságot kapott, ez közel 400 millió bírsághoz vezetett.)

A hulladékkal kapcsolatos súlyos szabályszegéseknél eltörlik az eddigi 500 millió forintos plafont, a továbbiakban a szabálysértés súlya, a hulladék mennyisége és veszélyessége határozza majd meg a bírságot.

Két lépcsőben emelik a szociális dolgozók bérét

„Nem felejtjük el a szociális dolgozók béremelését sem, ám egy totálisan kivéreztetett rendszert vettünk át”

– mondta Magyar Péter. Hozzátette: a kormány hamarosan dönt a kétlépcsős béremelésről. Az első ütem október közepén, a második pedig 2027. január 1-jén léphet életbe. A béremelés a gyermekvédelemben dolgozókat és a NOKS-os munkavállalókat is érinti. Számukra korábban 25 százalékos béremelést ígértek, amelynek részleteiről szintén hamarosan dönthet a kormány.

Visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelmi rendszerbe, milliárdokat fordítanak a fejlesztésre

A kormány tárgyalt a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról és az ellátás fejlesztéséről.

A Szociális és Családügyi Minisztérium elkészítette átfogó jelentését a bicskei történtekről, valamint a magyar gyermekvédelemben az elmúlt évtizedben kialakult súlyos, sok esetben embertelen állapotokról. A Gyurkó Szilvia államtitkársága által készített a megrázó és megdöbbentő dokumentumot nyilvánosságra hozzák. A cél nem az áldozatok újratraumatizálása, ezért a jelentés jellemzően statisztikai adatokat és összesített információkat tartalmaz majd, anonimizálva. Ugyanakkor a jelentésből az is kiderülhet, hogy az egyes szereplők és politikai felsővezetők milyen problémákról tudtak, így például az éhezésről vagy az intézményekben történt bántalmazásokról.

A kormány korábban egy 1 milliárd forintos kezdőösszegű kártalanítási alap létrehozásáról is döntött. Az alap működésének részleteiről most is tárgyaltak. A gyermekvédelmi államtitkárság számos civil és szakmai szervezettel, valamint áldozatokkal egyeztetett, és nemzetközi példákat is áttekintett.

A javítóintézeti hálózat október 1-jétől visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe, és összesen 3 milliárd forintot biztosítanak az ellátás fejlesztésére. Ez nem jelenti a Szőlő utcai intézet visszavásárlását, a forrásokat a meglévő intézmények szolgáltatásainak javítására fordítják.

A tervek szerint idén 500 millió forint, jövőre 1,5 milliárd forint, 2028-ban pedig további 1 milliárd forint jut a fejlesztésekre.

A kormány szerint a meglévő négy javítóintézetben megerősítik a személyi állományt, a dolgozók szakmai támogatást kapnak, a rendészeti feladatokat ellátók pedig kiegészítő képzésben részesülnek. A biztonsági rendszer fejlesztésében a büntetés-végrehajtás tapasztalataira is támaszkodnak.

„Nem várhattunk ezzel tovább. Emlékezhetünk azokra a megrázó képsorokra, amelyek nyilvánosságra kerültek. Itt és vélhetően más intézményekben is súlyos visszaélések történtek. Arra soha nem lehet magyarázat, hogy a fiatalok milyen bűncselekményeket követtek el. Nem az a nevelés módja, hogy a földön fekvő gyerekeket rugdossák, vagy szexuális visszaéléseket követnek el rajtuk”

– mondta. Magyar azt mondta, hogy önmagában a szervezeti átalakítás nem elegendő. Olyan rendszert akarnak létrehozni, amelyben a visszaélések nem maradhatnak rejtve, a dolgozók megkapják a szükséges szakmai támogatást, és minden döntésben a gyermekek jóléte, biztonsága és fejlődése az elsődleges szempont.

A kormány ezen felül már ezen a héten tárgyalt mintegy 10 milliárd forintnyi további költségvetési forrásról, amit a gyermekvédelem legsürgetőbb problémáinak kezelésére fordítanának. Erről várhatóan a jövő héten születik döntés.

Az EU nem, a magyarok továbbra is adnak menekültstátuszt az orosz-ukrán háborúból menekülő hadköteles férfiaknak

Az EU arról döntött, Magyarország nem szavazata mellett, hogy az orosz-ukrán háborúból menekülő, hadköteles korú férfiak számára nem adható menedékstátusz – mondta Magyar.

"Ugyanakkor a magyar kormány arról döntött, hogy Magyarország továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy megadja a Magyarország területére menekülő, hadköteles korú férfiak számár a státuszt"

– jelentette be Magyar, hozzátéve, hogy elsősorban a Kárpátaljáról menekülő magyarokra tekintettel döntöttek így.

Az Európai Tanács elnökének és más EU-s vezetőknek is elmondta, hogy "méltatlannak és felfoghatatlannak tartom, hogy az Európai így döntött, hogy tulajdonképpen bezárja egy háborúban álló országba az édesapákat és nagyapákat, és nem nyújt nekik segítséget, miközben más volt a szabály".

A MOHU nem tesz eleget a vállalásainak, átalakítanák a teljes hulladékgazdálkodást

A miniszterelnök szerint a hónapokban özönlöttek hozzájuk a lakossági és önkormányzati panaszok a hulladékszállítással és -kezeléssel kapcsolatban. Szolnok példáját hozza, ahol napokig állt a szemét az utcákon, de a budapesti polgármesterek beszámolóit is említette, miszerint a "rosszul megszervezett palackvisszaváltás" feltúrt, megrongált kukákat és eszközöket eredményeznek.

Magyar szerint a magyarok joggal várják el a 35 éves koncesszióval rendelkező MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. -től, hogy minőségi szolgáltatást kapjanak. A koncesszió nem csak pénzjuttatással, de kötelezettségvállalásokkal is jár, mondta Magyar, hozzátéve, a kormány felülvizsgálatából kiderült, hogy a szerződésbe foglalt kötelezettségeinek a MOHU nem vagy nem megfelelően tett eleget.

Magyar szerint a MOHU emellett uniós szabványoknak sem felel meg, ami milliárdokba kerül a magyar államnak. Egy ábrán mutogatja, mennyire rossz helyet foglal el Magyarország az uniós statisztikákban, ha a hulladék újrahasznosításáról van szó. 54 százalékát a hulladéknak lerakják és csak 33 százalék hasznosul anyagában, 12 százalék energetikában, míg a csúcstartó Belgiumban közel 0 százalék kerül lerakásra, és szinte mindent újrahasznosítanak.

A teljes hulladékgazdálkodási rendszert felülvizsgálnák, várhatóan át is fogják alakítani. Szerinte a koncessziós szerződés nem szentírás, ha az nem szolgálja a magyarok érdekeit, lehet új szerződéseket kötni, újratárgyalni.

Magyar: A paksi fenékküszöb ellátja a funkcióját

Magyar megismételte, hogy „semmi sem igaz a sajtóban tegnap elterjedt pánikkeltésből”, a paksi fenékküszöb ellátja a funkcióját, az atomerőmű teljes kapacitással termeli az áramot. Köszönetet mondott a munkálatokban részt vevő dolgozóknak is. Az első ütem a tervezett határidő előtt lezárult, jelenleg mintegy 100 ezer köbméter kő bedolgozása zajlik. Ez várhatóan még körülbelül egy hónapot vesz igénybe, és azt szolgálja, hogy stabilizálják a vízi művet, valamint hosszú távon is fenntartható megoldást biztosítsanak.

Egy másik állításra is reagált.

„Fizikai törvényszerűség, ha egy védmű kerül oda, szűkül a meder, felgyorsul a víz. A felgyorsult víz tud medermélyülést okozni. Ez mindenki által tudott volt, én magam is beszéltem erről.”

A jelenséggel a szakemberek előre számoltak, és folyamatosan kezelik is. Volt olyan pont, ahol a meder mélysége elérte a 13 métert, ezért ezeken a szakaszokon további köveket helyeznek el.

Magyar kitért a romániai helyzetre is, ahol elmondása szerint súlyosabb problémák alakultak ki a cernavodai atomerőműnél. Magyarország drukkol a román szakembereknek, és ha segítségre van szükségük, a kormány kész segíteni – mondta.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat adósságkezelési tanácsadást indít

A cél, hogy azok, akik pénzügyi nehézségbe kerülnek, még időben szakszerű segítséget kapjanak, és megelőzhető legyen a súlyosabb eladósodás, mondta Köböl.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat személyre szabott tanácsadással segít majd: a hitelezők ide irányíthatják azokat, akik nem tudják fizetni a tartozásaikat. A szolgálat szakemberei többek között abban adnak segítséget, hogyan érdemes egyeztetni a bankkal, milyen lehetőségek vannak a tartozások rendezésére, és milyen megoldás illeszkedhet az adott élethelyzethez.

A tervek szerint évente mintegy 3–4 ezer ember kaphat ilyen személyre szabott, szakszerű segítséget, például banki és hitelügyekben. A szolgáltatás november 20-tól online és a kormányablakokon keresztül is elérhető lesz.

Megszüntetnék a Koncessziós Tanácsot

"A kormány az országgyűlés elé terjeszti a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatásköreinek megszüntetését" – mondta Köböl. Ennek részeként megszűnne a hatóság vétójoga a koncessziós pályázatok kiírásánál, a szerződések megkötésénél, módosításánál vagy megszüntetésénél. Egyúttal megszűnne a Koncessziós Tanács is. Köböl azt mondta, rendkívül széles jogköröket kapott többek között a szerencsejáték, a dohánykereskedelem és a koncessziók területén, több jogosultságot több mint 30 évre adtak ki, köztük a Garancsi Istvánhoz köthető kaszinóét is.

Magyar Péter hozzátette, hogy emellett a döntés mellett előterjesztik a jövőben a hatóság megszüntetését is, mert az nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. A koncessziós rendszerek teljes átalakításáról néhány héten belül döntenek, koncessziós szerződések szűnhetnek meg a dohányboltokkal és a kaszinókkal kapcsolatban.

Magyarország megerősíti szerepét boszniai nemzetközi békefenntartó műveletben

A kormány döntése értelmében Magyarország növeli részvételét a Bosznia-Hercegovinában működő EUFOR Althea békefenntartó műveletben.

A magyar katonai létszám a jelenlegi 150 főről szükség esetén legfeljebb 300 főre emelkedhet, és a katonák a korábbi 90 nap helyett akár 380 napra is a műveleti területre telepíthetők. 2026 márciusától Magyarország tölti be a parancsnokhelyettesi beosztást, szeptembertől pedig a lövészszázad is hazai készenlétbe kerül. A megnövekedett feladatok miatt az eddigi létszámkeret már nem elegendő.

Köböl Anita azt mondta: a Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország alapvető érdeke. A Magyar Honvédség képes teljesíteni a feladatokat, Magyarország pedig továbbra is aktív szerepet vállal a nemzetközi békefenntartó műveletekben.

POLITIKA sajtótájékoztató magyar péter Tisza Párt TISZA-kormány