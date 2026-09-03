Magyar Péter: Az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz, de ősszel jönnek az uniós pénzek

Magyar Péter csütörtökön délelőtt egy Facebook-videóban darált le pár fontos információt a kormány szerdai döntéseiről, amikről részletesebben csütörtökön délután háromkor számolnak majd be.

Videóját azzal kezdte, hogy közölte, hamarosan indul Baka András köztársasági elnökhöz, hogy személyesen tájékoztass „a Tisza-kormány által képviselt külpolitikai irányról és az első 100 nap alatt elért” eredményeikről. Azt mondta, beszámol neki arról, hogy „Magyarország óriási munkát végezve minden feltételt teljesített, ami a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához szükséges”.

„Rendkívül büszke vagyok arra, hogy néhány hónap alatt sikerült elfogadni az összes jogszabályt és teljesíteni minden feltételt. Ez különösképpen annak fényében óriási eredmény, hogy más uniós tagállamoknak ehhez évekre volt szüksége, és a kormányváltás után a Tisza-kormánynak szó szerint a nulláról kellett kezdenie” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy „a szükséges pénzt a kormánynak augusztusban több területen meg kellett előlegeznie, emiatt az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz”. Ezen a ponton jelezte, hogy a költségvetési hiány ősszel áll majd vissza „a tervezett csökkenő pályára”, amikor megérkeznek az uniós pénzek az államkincstár számláira.

A kormány szerdai döntéseiről röviden beszélt, említette, hogy

döntöttek a hulladékgazdálkodási rendszer teljes felülvizsgálatáról,

döntést hoztak a kaszinókoncessziók ügyében

és a dohánykoncesszió teljes átalakítása is elindul.

A környezetvédelem megerősítéséről is döntöttek, fásítási programot hoznak létre.

Meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését a bicskei gyermekotthonban történt szörnyűségekről és a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult áldatlan és embertelen állapotokról. Döntöttek plusz források azonnali átcsoportosításáról, a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére.

2027. január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátását is.

Mindezek mellett arról is döntöttek, hogy a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentése és a szociális tűzifakeret megduplázása mellett az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára befagyasztják a 2026. január 1-jei árakon.

Videóját azzal zárta, hogy közölte, mindenkit szeretne tájékoztatni arról, hogy „a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb a tervek szerint hibátlanul ellátja a feladatát”, és „semmi sem igaz a sajtóban tegnap elterjedt pánikkeltésből”, mert „a Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén teljesen természetes és előre látható folyamat”.