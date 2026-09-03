Magyar Péter: A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött

„Mivel özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait, ezért a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött.”
– jelentette be Magyar Péter a Facebookján.
A magyar állam 2022-ben kötött 35 évre szóló koncessziós szerződést a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel, ezzel a MOHU kapta meg a teljes hazai hulladékgazdálkodást. A MOHU-koncesszió felülvizsgálatát már korábban bejelentette Gajdos László miniszter, akkor mikro-botrány bontakozott ki arról, hogy vajon a MOL volt jogászára bízták-e az átvilágítást, vagy sem.
Az elmúlt időszakban a lomtalanítás és a szemétszállítás miatt is voltak konfliktusok a MOHU-val, és a vállalat számára anyagilag rendkívül előnyös palackvisszaváltó rendszer sem mindig működik kifogástalanul.
A kinevezést Hadházy Ákos kifogásolta a Facebookon. Meg is kapta a minisztertől, hogy „ténybeli ismeretek nélkül vádaskodik", akár egy fideszes.
Fél év alatt. Magyarországon ugyanis a hulladékkezelő nem a begyűjtött üvegek után kapja meg a visszaváltási díjat, hanem már a forgalomba kerülés pillanatában.
Mellébeszélésnek tűnik a hivatkozás a hóhelyzetre, olyan utcákból sem vitték el a szemetet, ahol végig jár a busz. A MOHU Budapestet is az a Mártha Imre vezeti, aki a takarításért felelős fővárosi céget, a Budapesti Közműveket. Az egyik alpolgármester pénteken arról posztolt, Márthának fel kellene hívnia saját magát.