Magyar Péter: A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött

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„Mivel özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait, ezért a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött.”

– jelentette be Magyar Péter a Facebookján.

Fotó: botost/444.hu

A magyar állam 2022-ben kötött 35 évre szóló koncessziós szerződést a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel, ezzel a MOHU kapta meg a teljes hazai hulladékgazdálkodást. A MOHU-koncesszió felülvizsgálatát már korábban bejelentette Gajdos László miniszter, akkor mikro-botrány bontakozott ki arról, hogy vajon a MOL volt jogászára bízták-e az átvilágítást, vagy sem.

Az elmúlt időszakban a lomtalanítás és a szemétszállítás miatt is voltak konfliktusok a MOHU-val, és a vállalat számára anyagilag rendkívül előnyös palackvisszaváltó rendszer sem mindig működik kifogástalanul.

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