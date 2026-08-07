Gajdos László szerint butaság, hogy a Mol volt jogászára bízták a MOHU-koncesszió felülvizsgálatát

Új nap, új vita egy kinevezés körül: ezúttal nem a közmédia, hanem a hulladékkoncesszió került elő. Hadházy Ákos péntek reggel azt írta a Facebookon, hogy a MOHU 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziójának felülvizsgálatával Kolesár Gergely helyettes államtitkárt bízták meg, aki információi szerint néhány héttel ezelőttig a Mol egyik vezető jogásza volt.

Hadházy ezt „bizarrnak és aggasztónak” nevezte, mivel a még az előző kormány alatt kialakított rendszerben lényegében a Molhoz tartozó MOHU kapta meg a teljes hazai hulladékgazdálkodást. Az egykori független képviselő szerint a szakma abban bízott, hogy az új kormány alapjaiban alakítja át a rendszert, egy minisztériumi egyeztetés után azonban többen attól tartanak, hogy a koncesszió felszámolása helyett csak kisebb korrekciók jöhetnek.

Hadházy ugyanakkor a tévedés lehetőségét is nyitva hagyta: azt írta, reméli, csak névegyezésről van szó.

A történet itt aztán egy, az elmúlt hetekből már ismerős fordulatot vett: a vitatott kinevezésről szóló állítást nem hivatalos közleményben, hanem Hadházy Facebook-posztja alatt cáfolta az érintett tárca vezetője. Ezúttal nem Magyar Péter érkezett kommentben helyretenni az információt, hanem Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

Azt írta, nagy tisztelettel van Hadházy korrupcióellenes munkássága iránt, ebben az ügyben azonban szerinte a képviselő „butaságot beszél és terjeszt, ténybeli ismeretek nélkül”. A miniszter szerint Hadházy bármikor megkérdezhette volna őt a helyzetről, és különösen sajnálja, hogy a képviselő ezzel „beállt a fideszesek sorába, akik ismeretek nélkül vádolnak meg egy személyt”.

Gajdos ezután Hadházy egyik lényegi állítását is cáfolta: azt írta, a MOHU-koncesszió felülvizsgálatával nem Kolesár Gergelyt, hanem Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkárt bízták meg. A miniszter szerint az ügyön az államtitkár irányításával legalább tíz vezető beosztású szakember dolgozik, és a szakma véleményét is kikérték. Arra viszont nem tért ki, hogy Kolesár tagja-e ennek a csapatnak.

Az összeszólalkozásról beszámoló 24.hu a minisztériumot is megkérdezte, hogy Kolesár valóban a Mol jogi területén dolgozott-e korábban, és ha igen, nem látnak-e összeférhetetlenségi problémát abban, hogy új pozíciójában a Mol leánycégét érintő koncesszióval is foglalkozhat.

A tárca erre nem adott egyenes választ. Azt közölték, hogy Kolesár Gergely Viktort június 28-i hatállyal nevezték ki helyettes államtitkárrá, feladatait pedig „a hatályos jogszabályoknak, valamint az összeférhetetlenségre és a köztisztviselőkre vonatkozó előírásoknak megfelelően látja el”. Hozzátették, hogy a döntés-előkészítés és a döntéshozatal a vonatkozó jogi és intézményi garanciák mellett zajlik.