Borsa Miklós: Ki mer a közmédiába menni azok után, ami Gáborral és velem történt?

Visszatér a közmédiához Borsa Miklós, aki elismerte, hogy hazudott az M1 Híradójában, a Híradó új főszerkesztője pedig az Echo TV-t is megjárta – derült ki hétfőn, majd másnap vissza is vonták Borsa és Hajdú Gábor megbízatását. Mindez azután történt, hogy a kinevezés hírére a közmédiától elvileg független miniszterelnök, Magyar Péter azt kommentelte, hogy: „nem hinném…”

Borsa Miklós most interjút adott a Blikknek az ügyről, és azt mondta:

„Voltam már jobban is, mit tagadjam. (…) Ez egyfajta pünkösdi királyság volt, ez van.”

Borsa Miklós még az M1 műsorvezetőjeként Forrás: M1

Arra a kérdésre, hogy a hirtelen menesztése félelmet kelthet-e a közmédiában dolgozókban, Borsa azt válaszolta:

„Nem fogok neveket mondani, de azok, akik esetleg már igent mondtak a közmédia felkérésére, vagy most tartanak a castingfolyamatnál, nem nyugodtak, hogy finoman fogalmazzak. Nem lennék meglepve, ha a többi jelölt most erősen telefonálna, hogy mitévő legyen. Megérteném, ha ezek után valaki azt mondaná, köszönöm, de mégsem szeretnék itt dolgozni. Ki mer odamenni azok után, ami Gáborral és velem történt?”

Az utóbbi kérdésre van válasza többek között Panyi Szabolcsnak is, akiről a héten kiderült, hogy – egy kolumbiai, egy eritreai, egy salvadori, egy libanoni és egy burmai újságíró mellett – megkapja a CPJ nemzetközi sajtószabadság-díját, pedig 30 év alatt egyszer sem fordult elő, hogy EU-tagállam újságírójának ítéljék azt oda. Panyi a közmédiás kinevezésekről azt írta a Facebookon: