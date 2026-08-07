Borsa Miklós: Ki mer a közmédiába menni azok után, ami Gáborral és velem történt?

Visszatér a közmédiához Borsa Miklós, aki elismerte, hogy hazudott az M1 Híradójában, a Híradó új főszerkesztője pedig az Echo TV-t is megjárta – derült ki hétfőn, majd másnap vissza is vonták Borsa és Hajdú Gábor megbízatását. Mindez azután történt, hogy a kinevezés hírére a közmédiától elvileg független miniszterelnök, Magyar Péter azt kommentelte, hogy: „nem hinném…”
Borsa Miklós most interjút adott a Blikknek az ügyről, és azt mondta:
„Voltam már jobban is, mit tagadjam. (…) Ez egyfajta pünkösdi királyság volt, ez van.”
Arra a kérdésre, hogy a hirtelen menesztése félelmet kelthet-e a közmédiában dolgozókban, Borsa azt válaszolta:
„Nem fogok neveket mondani, de azok, akik esetleg már igent mondtak a közmédia felkérésére, vagy most tartanak a castingfolyamatnál, nem nyugodtak, hogy finoman fogalmazzak. Nem lennék meglepve, ha a többi jelölt most erősen telefonálna, hogy mitévő legyen. Megérteném, ha ezek után valaki azt mondaná, köszönöm, de mégsem szeretnék itt dolgozni. Ki mer odamenni azok után, ami Gáborral és velem történt?”
Az utóbbi kérdésre van válasza többek között Panyi Szabolcsnak is, akiről a héten kiderült, hogy – egy kolumbiai, egy eritreai, egy salvadori, egy libanoni és egy burmai újságíró mellett – megkapja a CPJ nemzetközi sajtószabadság-díját, pedig 30 év alatt egyszer sem fordult elő, hogy EU-tagállam újságírójának ítéljék azt oda. Panyi a közmédiás kinevezésekről azt írta a Facebookon:
„Ha a sarki étterem rendszeresen romlott ételt szolgál fel, többé nem eszünk ott. Ha a bébiszitter többször is felpofozza a gyerekünket, nem bízzuk rá újra. Ha pedig egy bolti eladó visszatérően többet üt be a pénztárgépbe, hogy megkárosítson minket, máshol fogunk vásárolni.
Ugyanez érvényes az újságírókra, riporterekre és szerkesztőkre is. Aki éveken át hazudik, valótlanságokat közöl cikkekben vagy a képernyőn, az teljes joggal veszíti el a közönség bizalmát. Nem akarjuk, nem fogjuk olvasni, nézni.
Az étterem tulajdonosa, a bébiszitter vagy a bolti eladó később megbánhatja, amit tett, és egy hivatalos eljárásban jogilag is felelősségre vonhatják. Ettől azonban még nem nyerik vissza automatikusan a bizalmunkat. Mindig az fog róluk eszünkbe jutni, hogy visszaéltek a helyzetükkel, és nincs rá garancia, hogy ez nem fog megismétlődni.
Rengeteg tisztességes és értékes szakma létezik, Magyarországon ráadásul súlyos munkaerőhiány van. Az egykori propagandisták nyugodtan választhatnak más pályát: bizonyára találnak majd megélhetést, nem kell aggódni értük.
A közmédiában és a hiteles nyilvánosság szereplőiként azonban nincs többé keresnivalójuk, mert eljátszották a bizalmat, elvesztették a hitelességüket.”
A Híradó új főszerkesztője pedig az Echo TV-t is megjárta.
Nem lett köztévés kinevezett két olyan újságíró, akik részt vettek az orbáni hazugságpropagandában, egyikük Mészáros Lőrincnek is dolgozott a legutolsó időkig. Ez jó. Mindez úgy néz ki, hogy Magyar Péter kérésére történt. Ez rossz.
A megújuló közmédia hírszolgáltatásának ugyanis vissza kell állítania a társadalom bizalmát.
Egy kolumbiai, egy eritreai, egy salvadori, egy libanoni és egy burmai újságíró mellett. 30 év alatt egyszer sem fordult elő, hogy uniós tagállam újságírójának ítéljék oda a díjat.