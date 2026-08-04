Máris visszavonták Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását, egyikük sem lesz az M1 Híradó munkatársa

Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak a megbízását visszavonta a közmédia vezetősége – írja közleményében a Duna Médiaszolgáltató Zrt. sajtó- és marketingirodája.

A döntést mindössze ennyivel indokolták: „A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.”

Hétfőn délután jelentették be, hogy Hajdú Gábor lesz az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője. Ő a pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezután a Duna TV-nél dolgozott riporterként, tudósítóként, felelős szerkesztőként.

2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt. Az MTVA közleménye szerint az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában. A 24.hu írta meg, hogy a gyakorlatban ez az jelentette, hogy a Talentis Groupnál, azaz Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb társaságánál senior kommunikációs szakértő és projektvezető volt.

Borsa Miklós

Borsa Miklós 11 év után tért volna vissza a köztévéhez. Ő a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte pályáját szerkesztő-riporterként, műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttérműsor házigazdája volt, illetve a fideszesített M1 Híradót is vezette.

2015-ben arról beszélt, hogy a híradós munkája miatt megverték Balatonfüreden, ami miatt nem akart többet szerepelni. Később a 2017-es vizes világbajnokság szóvivőjeként tűnt fel.

Amikor 2022-ben a M1-es munkájáról kérdezte a Válasz Online, elismerte, hogy hírolvasóként többször belehazudutt a kamerába, majd elárulta, hogy a balatoni támadás idején már távozni akart az MTVA-tól, éppen azért, mert szó szerint belebetegedett abba, hogy főnöki utasításra hazudnia kell.

„Az utolsó időkben ugyanis már fizikai tüneteim voltak. Állandó gyomorgörcsök, alvásképtelenség, aztán torokfájás – a szervezet rájön, mi az, amitől tényleg nem tudsz bemenni dolgozni. És legyártja. Sok kollégám van bent, aki infarktust kapott, elvitte a mentő adásból… Van defibrillátor a tévében. Használják” – mondta a lapnak.

Hajdú és Borsa új szerepének bejelentése rövid idő alatt rengeteg kritikát és vitát generált a nyilvánosságban, a közmédia új vezetése nyilván erre utalt a visszavonásról szóló döntés indoklásában.

Nem utolsósorban Magyar Péter miniszterelnök is kommentelt hétfőn az ügyben, éspedig ezt: