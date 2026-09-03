Spanyolország-szerte tüntetnek a ceutai migrációs válság miatt

Több ezer ember tüntetett Spanyolország különböző városaiban a kormány ellen, amiért nem megfelelően kezeli az észak-afrikai partvidéken fekvő, ceutai migrációs válságot – írja a BBC. A spanyol ellenzéki pártok azzal vádolják Pedro Sánchez miniszterelnököt, hogy cserben hagyta Ceuta lakóit, a kormány szerint viszont a jobboldali pártok kihasználják a válságot.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

Egy szerdai spanyol rendőrségi jelentés szerint nem spontán migrációs hullám, hanem előre megszervezett akció lehetett a július végi tömeges invázió Marokkó felől Ceutába. A spanyol jelentés szerint marokkói biztonsági emberek segíthették a több ezer ember mozgását, és irányíthatták őket a határ felé.

Július végén 24 óra alatt 72 ezer ember mászott át Marokkóból Spanyolország afrikai exklávéjába, a kísérletbe több mint százan belehaltak, majd egy nap alatt lényegében mindenki vissza is tért Marokkóba. Ez már akkor is felvetette, hogy legalábbis részben szervezett akcióról lehetett szó.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

A helyiek Ceutában szinte naponta tüntettek, azt követelve, hogy a menekülteket küldjék vissza származási országaikba, vagy osszák szét őket Spanyolország egész területén.

Fotó: BURAK AKBULUT/Anadolu via AFP

A spanyolországi szerdai tüntetéseket zömében azok a városi önkormányzatok szervezték, ahol ellenzéki pártok vannak hatalmon: a tüntetők Sánchez lemondását követelték. A madridi tüntetésen – amin a kormány adatai szerint több mint 50 ezren vettek részt – részt vett a konzervatív Partido Popular (PP) vezetője, Alberto Núñez Feijóo is. Ceutában is tüntettek, a résztvevők azt skandálták: „Ceuta nem eladó, Ceutát meg kell védeni.”