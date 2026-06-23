Novák Katalin, Sulyok Tamás és Schmitt Pál juttatásait is elvenné Magyar Péter

„Javasolni fogjuk, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat, a jövőben ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban” – jelentette be Magyar Péter a parlamentben egy válaszában, majd kiposztolta a Facebookra is.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ez három embert érint: Novák Katalint, aki a kegyelmi botrányba bukott bele, Schmitt Pált, aki a plágiumügye miatt mondott le, illetve Sulyok Tamást, akit egy egyszerű Alaptörvény-módosítással foszt meg a hivatalától a Tisza. Az érintettek milliós tételtől eshetnek el.

A 2010-es kormányváltás után tette lehetővé a Fidesz, hogy minden volt elnök kapjon juttatást, tekintet nélkül arra, hány évig volt elnök. Ez Schmitt Pálnak jött először jól, aki 2012 áprilisában mondott le.

A törvény értelmében jár nekik az államfői fizetés – kivéve, ha sikerül elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy ha nyugdíjasok lesznek, mert akkor a nyugdíjjal csökkentett összeget kapják meg -, egy lakás, háromfős titkárság, térítésmentes egészségügyi ellátás és személyes gépkocsihasználat.

Novák Katalin több mint fél éve nem kapja a 6 millió körüli havi fizetést, miután beszállt a családi cégbe, vagyis munkaviszonya lett. Azt, hogy Nováknak már nem folyósítják a pénzt, a Szabad Európával közölte tavaly az Országgyűlés Hivatala. Az akkori információk szerint Novák a titkárságot megtartotta, igaz, három helyett már csak két fős titkársága maradt, és az autóhasználatról sem mondott le. Novák egyébként annak idején az Országgyűlés Hivatalával – vagyis velünk – fizettette a „gazdasszonyát”, vagyis a házvezetőnőjét.

Novák a távozása után szolgálati lakást nem kért (az egyébként Áder Jánosnál egy 720 négyzetméteres svábhegyi villát takart), hanem pár hónapos csúszással visszaköltözött korábbi otthonába.